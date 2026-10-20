Rozmowa Piaseckiego Sędzia Magdalena Bentkowska: słyszałam słowa prezesa Kaczyńskiego "musimy atakować" Justyna Sochacka |

Sędzia Bentkowska: słyszałam słowa prezesa Kaczyńskiego "musimy atakować" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Magdalena Bentkowska mówiła we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" o pracy w Trybunale Konstytucyjnym. - Kiedy się już wejdzie do gabinetu, to pracuje się dobrze - powiedziała.

Pytana, czy jest w stanie przedrzeć się przez demonstrację przed TK i wejść do budynku, odparła: - skutecznie się przedzieram, od samego początku, odkąd rozpoczęła się ta demonstracja, miasteczko.

Jak mówiła sędzia, tłum nie wita jej agresywnie. - A sędziego Patyrę nawet tłum pewnego dnia przywitał oklaskami. Myślę, że pomylił osoby - dodała.

Bentkowska o wejściu sędziów do TK w asyście funkcjonariuszy SOP

Mówiła też o sytuacji ze środy, kiedy sędziowie wchodzili do budynku Trybunału Konstytucyjnego w towarzystwie Służby Ochrony Państwa. Powiedziała, że stało się tak "z uwagi na to, że dwie osoby spośród naszej ósemki sędziów wybranych w tym roku, otrzymały ochronę ze strony SOP-u".

- Z tego, co wiem, funkcjonariusze SOP-u zgłosili swoją obecność, zgłosili przyjazd do Trybunału Konstytucyjnego. Wjechaliśmy samochodami i później, kiedy już byliśmy wewnątrz budynku, pan Święczkowski okazał niezadowolenie z powodu obecności osób nieuprawnionych, za których uważał funkcjonariuszy SOP-u - relacjonowała.

- Natomiast zostali oni przydzieleni zgodnie ze wszystkimi wymogami dwójce sędziów, która o tę ochronę wystąpiła. Zatem ich obecność była w pełni uzasadniona i według naszych informacji oni zgłosili swój przyjazd do Trybunału Konstytucyjnego - zaznaczyła.

"Słyszałam słowa prezesa Kaczyńskiego o atakowaniu"

Pytana, dlaczego sędziowie, którzy nie są dopuszczani do orzekania, nie próbowali wejść do TK w ostatnich dniach, powiedziała, że "wzmogło się bardzo napięcie wokół Trybunału". - Osoby, które zgromadziły się wokół Trybunału, były zagrzewane przez przez polityków prawicy do aktywnego uczestniczenia. Słyszałam słowa prezesa Kaczyńskiego o atakowaniu, "musimy atakować", cokolwiek to oznacza, ale jest to bardzo niebezpieczne - mówiła sędzia.

- I żeby nie eskalować napięcia, sędziowie zdecydowali o tym, ażeby nie przyjeżdżać do Trybunału, nie próbować wejść do Trybunału w pozostałych dniach ubiegłego tygodnia - dodała.

Podkreślała, że sędziowie wybrani w tym roku przez Sejm, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta bez jego fizycznej obecności, "mają prawo, tym bardziej w tym budynku przebywać". Dodała, że jest przekonana, że takie próby podejmą.

Bentkowska o zachowaniu Święczkowskiego wobec Berka: prezes podskoczył lamparcim susem

Odniosła się też do zachowania prezesa TK Bogdana Święczkowskiego wobec Macieja Berka w zeszłą środę, w dniu, w którym sędzia złożył ślubowanie w Sejmie. Berek złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa naruszenia nietykalności osobistej funkcjonariusza publicznego.

- W pewnym momencie, kiedy, ja i sędzia Patyra, postanowiliśmy zaprosić do naszych gabinetów, na krótką wizytę, sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych w tym roku, w drzwiach korytarza prowadzącego do naszych gabinetów stanął prezes Święczkowski. O ile sędziemu Patyrze i sędzi Annie Piotrowskiej udało się wejść do tego korytarza, o tyle ja, będąc z sędzią Berkiem tuż za nimi, zostaliśmy zatrzymani. Pan sędzia Święczkowski stanął w drzwiach. To jest człowiek rosły, wysoki. Zagrodził przejście, mówiąc, że pan Berek nie wejdzie i my pozostaliśmy przed tymże korytarzem - opisywała Bentkowska.

- I tak się stało, że pan prezes Święczkowski takim lamparcim susem podskoczył przed sędziego Berka, tak że sędzia Berek stanął tuż przy nim. Tak jak ja widziałam tę sytuację, on swoim ciałem - mówię tutaj o ciele sędziego Święczkowskiego - odepchnął sędziego Berka. Pan sędzia Berek już nie podjął kolejnej próby wejścia do tegoż korytarza, ponieważ pan Święczkowski skutecznie tam stał - dodała.

Bentkowska: Święczkowski był osamotniony

Sędzia została zapytana o postawę siedmiorga sędziów wybranych w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Bentkowska powiedziała, że nie prowadziła "rozmów, z których mogłaby wywnioskować, które osoby są lojalne bądź nielojalne".

Jak przekazała, w ubiegłą środę "nie było innych sędziów na korytarzu". - Jeżeli byli na terenie Trybunału, to byli w swoich gabinetach, albo w gabinecie prezesa bądź wiceprezesa. Natomiast ja nie widziałam żadnego sędziego z tego rozdania wcześniejszego, tak możemy mówić skrótowo. Prezes był osamotniony, ale był też pan [Andrzej] Stróżny wtedy obecny, a mianowicie jest to osoba, która została powołana przez pana prezesa do spraw bezpieczeństwa bodajże w Trybunale Konstytucyjnym - relacjonowała.

Dodała, że była obecna dyrektor Trybunału. - Uczestniczyła, z tego, co pamiętam, w tym zdarzeniu i była chyba też rzeczniczka Trybunału Konstytucyjnego, ale nie mam już teraz takiej pewności co do obecności rzeczniczki - powiedziała.

Oceniła, że Święczkowski jest człowiekiem "zdeterminowanym". - Podkreślał wielokrotnie, że nie zmieni swojego stanowiska. Uważam, że nie ma co liczyć na to, że nagle, pewnego dnia pan prezes obudzi się i stwierdzi: otwieram drzwi dla tejże grupy sędziów, to już jest piątka sędziów, którzy zostali w tym roku wybrani prawidłowo przez Sejm, a złożyli ślubowanie bez obecności fizycznej prezydenta - mówiła.

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Sędzia odniosła się też do postępowania dyscyplinarnego, jakie prezes TK wszczął wobec niej oraz dwóch sędziów Szostka i Patyry.

- Nie mam żadnych szczegółów na ten temat - powiedziała. - Być może w tej dyscyplinarce jest poruszona kwestia zawiadomienia do prokuratury, które pod koniec kwietnia bieżącego roku złożyłam ja oraz sędzia Szostek w związku z niedopuszczaniem do wykonywania obowiązków sędziowskich czwórki sędziów i w której to sprawie toczy się postępowanie - dodała.

Sędzia TK: kolejnym zadaniem doprowadzenie do zwołania Zgromadzenia Ogólnego

Bentkowska została też zapytana, jak dalej TK ma pracować. - Złożyliśmy już kilka tygodni temu wniosek do pana prezesa o zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pan prezes, zgodnie z przepisami prawa, ma taki przywilej i obowiązek, że on zwołuje Zgromadzenie Ogólne - podkreśliła.

Zaznaczyła, że "my jako sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie będziemy stosować siły". - Nie będziemy uczestniczyć w siłowym rozwiązaniu - dodała.

Mówiła, że jeżeli rodzą się jakieś pytania dotyczące Inspekcji Pracy, to tam należy je skierować. - Jeżeli rodzą się pytania dotyczące etapu postępowania prokuratorskiego, proszę kierować te pytania do prokuratury - kontynuowała.

- My wykonujemy nasze zadania. Kolejnym zadaniem, które stoi przed nami jest doprowadzenie do zwołania przez prezesa Zgromadzenia Ogólnego - podkreśliła Bentkowska.

Jak mówiła, sędziowie chcą omówić sprawy budżetowe. - To jest ostatni moment, żeby Zgromadzenie Ogólne mogło podjąć uchwałę w zakresie budżetu Trybunału Konstytucyjnego na przyszły rok - podsumowała.

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