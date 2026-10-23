Alert RCB dla części Lubelszczyzny odwołany
W piątek o godzinie 17.52 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało w serwisie X o alercie rozesłanym w niektórych powiatach województwa lubelskiego.
"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmiała wiadomość SMS.
Alarm został odwołany
O godzinie 18.21 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało, że odwołało alert.
"UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - brzmi wiadomość SMS rozesłana do tych samych odbiorców, którzy otrzymali pierwszy komunikat.
Alert obejmował powiaty: włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski - czyli południowo-wschodnią część województwa.