Polska Alert RCB dla części Lubelszczyzny odwołany Filip Czerwiński |

Polskie myśliwce (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: X/DowOperSZ

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W piątek o godzinie 17.52 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało w serwisie X o alercie rozesłanym w niektórych powiatach województwa lubelskiego.

"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmiała wiadomość SMS.

Alarm został odwołany

O godzinie 18.21 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało, że odwołało alert.

"UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - brzmi wiadomość SMS rozesłana do tych samych odbiorców, którzy otrzymali pierwszy komunikat.

Alert obejmował powiaty: włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski - czyli południowo-wschodnią część województwa.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski.”

Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie części województwa: - lubelskiego - powiaty: włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski,… pic.twitter.com/dnNM49RlNn — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 23, 2026 Rozwiń