Rosja atakuje Ukrainę. Wysłano alert RCB
"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - przekazało w środę o godzinie 18.19 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
Alert został przesłany do odbiorców powiatów w województwie podkarpackim: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało na platformie X, że w związku z rosyjskimi uderzeniami na zachodnią część Ukrainy uruchomiono "Dowództwo Komponentu Powietrznego, niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej". Jak podano, "działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".
Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb - na przykład policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.