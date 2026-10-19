Alert RCB dla województwa lubelskiego i podkarpackiego
W poniedziałek o godzinie 22.59 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert o treści: "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów". Otrzymali go mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego.
Kolejny alert RCB
To już kolejny alert RCB w poniedziałek. Pierwszy ogłoszony został o godzinie 6.45 i odwołany o 8.38. Drugi RCB przesłało o godzinie 13.16. O godzinie 13.45 alert został odwołany. Kolejny ogłoszono o godzinie 20.57 i wygaszono o 22.34.
Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, urzędów i instytucji centralnych.