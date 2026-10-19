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Polska

Alert RCB dla województwa lubelskiego i podkarpackiego

Polski myśliwiec F-16 (zdjęcie ilustracyjne)
Dariusz Krzysztofik: alerty mają określony cel
Źródło wideo: tvn24.pl
Źródło zdj. gł.: MON
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W związku z atakiem powietrznym na terytorium Ukrainy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w poniedziałek wieczorem alert dla mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego.

W poniedziałek o godzinie 22.59 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert o treści: "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów". Otrzymali go mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego.

Kolejny alert RCB

To już kolejny alert RCB w poniedziałek. Pierwszy ogłoszony został o godzinie 6.45 i odwołany o 8.38. Drugi RCB przesłało o godzinie 13.16. O godzinie 13.45 alert został odwołany. Kolejny ogłoszono o godzinie 20.57 i wygaszono o 22.34.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, urzędów i instytucji centralnych.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Alert RCBWojewództwo lubelskie
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