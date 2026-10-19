Polska Alert RCB dla województwa lubelskiego i podkarpackiego

Dariusz Krzysztofik: alerty mają określony cel Źródło wideo: tvn24.pl Źródło zdj. gł.: MON

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W poniedziałek o godzinie 22.59 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert o treści: "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów". Otrzymali go mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów."



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego. pic.twitter.com/xhO6cbYVAQ — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 19, 2026 Rozwiń

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego. pic.twitter.com/tb01EMZJdk — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 19, 2026 Rozwiń Źródło: X

Kolejny alert RCB

To już kolejny alert RCB w poniedziałek. Pierwszy ogłoszony został o godzinie 6.45 i odwołany o 8.38. Drugi RCB przesłało o godzinie 13.16. O godzinie 13.45 alert został odwołany. Kolejny ogłoszono o godzinie 20.57 i wygaszono o 22.34.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, urzędów i instytucji centralnych.