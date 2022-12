Roman Załuski nie żyje. Reżyserował między innymi komedie "Och, Karol" i "Kogel-mogel"

czytaj dalej

Departament Stanu USA zezwolił na sprzedaż Polsce 116 czołgów M1A1 Abrams oraz powiązanego sprzętu po cenie, która nie przekroczy 3,75 miliarda dolarów - poinformowała należąca do Pentagonu Defense Security Cooperation Agency (DSCA). Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak napisał, że to "kolejny krok na drodze do zwiększania pancernego potencjału Sił Zbrojnych RP".