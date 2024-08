Szef Zespołu do spraw rozliczeń PiS Roman Giertych z Koalicji Obywatelskiej poinformował, że złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez sędziego Przemysława Dziwańskiego. Wyjaśnił, że przewinienie polega na próbie przedłużenia rozpoznania sprawy posła Prawa i Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego.

Przemysław Dziwański to sędzia, który znalazł się w składzie orzekającym w sprawie aresztowania Marcina Romanowskiego - posła PiS i polityka Solidarnej Polski. Prokuratura chce zastosować wobec Romanowskiego areszt w związku z podejrzeniami jego odpowiedzialności za nieprawidłowości przy wydawaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Początkowo skład orzekający w sprawie zażalenia na odmowę aresztowania Romanowskiego miał być jednoosobowy, a sędzią sprawozdawcą został Przemysław Dziwański. Prokuratura wystąpiła o jego wyłączenie, warszawski SO nie uwzględnił jednak tego wniosku.

W ubiegłym tygodniu poinformowano, że skład orzekający zostanie poszerzony do trzech sędziów. Poza sędzią Dziwańskim w drodze losowania do składu dołączyły: sędzia Aleksandra Rusin-Batko i sędzia Wanda Jankowska-Bebeszko. W piątek poinformowano, że Rusin-Batko złożyła wniosek o wyłączenie jej ze składu orzekającego. W poniedziałek na stronie sądu pojawiła się informacja, że Rusin-Batko i Dziwański zostali wyłączeni od rozpoznania sprawy.

Roman Giertych złożył zawiadomienie

Giertych zapowiedział w ubiegłym tygodniu złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przez Dziwańskiego deliktu dyscyplinarnego, "polegającego na przyjęciu do rozpoznania sprawy o zastosowanie aresztu wobec posła M. Romanowskiego w sytuacji planowania nadzwyczaj długiego urlopu wypoczynkowego".

- Taka postawa sędziego urąga powadze wymiaru sprawiedliwości i stanowi między innymi delikt dyscyplinarny, polegający na uchybieniu godności zawodu sędziego - stwierdził Giertych. Poinformował też, że wystąpi do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara o powołanie rzecznika dyscyplinarnego ad hoc w tej sprawie.

We wtorek Giertych poinformował na X, że złożył zawiadomienie w sprawie Dziwańskiego do zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie "za próbę (na szczęście nieudolną) przedłużenia rozpoznania sprawy posła M. Romanowskiego poza termin przewidziany przepisami prawa i absolutnie urągający powadze wymiaru sprawiedliwości". Do wpisu dołączył pierwszą stronę zawiadomienia.