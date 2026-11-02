Polska Rezygnacje w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Przez stanowisko w sprawie TK Patryk Michalski |

Machińska o rezygnacjach z członkostwa w Radzie Helsińskiej Fundacji Praw człowieka Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP

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Zarząd Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w opublikowanym w sobotę oświadczeniu zakwestionował podstawy zarządzenia sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej o przerwie w czynnościach służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Stwierdzono w nim między innymi, że "ostatnie wydarzenia prowadzą do dalszej eskalacji kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego".

Fundacja zastrzegła, że wydarzeń nie można oceniać w oderwaniu od przyczyn kryzysu. Przypomniała swoje stanowisko, że legalnie wybrani sędziowie powinni rozpocząć pracę, a prezydent nie ma prawa blokować ani unieważniać wyboru Sejmu.

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Członkowie Rady rezygnują

Rezygnację sześciorga członków Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w rozmowie z Patrykiem Michalskim potwierdził profesor Mirosław Wyrzykowski, który sam też złożył rezygnację. - Potwierdzam, że oprócz mnie zrezygnowali: doktor Henryka Bochniarz, doktor Ewa Woydyłło-Osiatyńska, doktor Hanna Machińska, profesor Andrzej Rzepliński i profesor Wojciech Sadurski - przekazał były już członek Rady.

Profesor Wyrzykowski podkreślił, że rezygnacje są indywidualne, więc każdy o powodach będzie informował sam. Przyznał, że jego decyzja jest następstwem stanowiska Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego, którego nie podziela.

W Radzie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zostały zatem dwie osoby: Danuta Przywara oraz Ireneusz Cezary Kamiński. Rada Fundacji jest organem nadzorczym Fundacji.

To nie był pierwszy "kryzys w relacjach"

O rezygnacji mówiła w TVN24 Hanna Machińska. Jak powiedziała, Rada nie zgadza się co do "wątpliwości dotyczących podstaw prawnych", na których opierały się działania kierującej TK Anny Korwin-Piotrowskiej. - My uważamy, że podstawa prawna była jasno określona. (...) Przede wszystkim nie pogłębiono pewnej analizy i konkretnych przyczyn tego dramatycznego kryzysu Trybunału - oceniła.

Podkreśliła, że nie był to pierwszy "kryzys w relacjach" między Radą a Zarządem Fundacji. Zdaniem Machińskiej Fundacja nie wykorzystała "potencjału prawniczego, intelektualnego" członków Rady.