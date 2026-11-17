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W sprawie Trybunału Konstytucyjnego politycy podzielili się na trzy zasadnicze grupy.

Pierwszą tworzą Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica, które opowiadają się za utrzymaniem obecnego stanu rzeczy. Chcą, by legalnie wybrani sędziowie mogli dalej pracować i nie widzą potrzeby rozmów o jakimkolwiek "resecie". Przedstawiciele tych ugrupowań przyznają, że choć działania zmierzające do odblokowania Trybunału były "operacją o bardzo podwyższonym ryzyku", to najważniejsze jest odzyskanie przez TK "sprawstwa".

- Sędziowie procedują, odbywa się losowanie składów, a nie wskazywanie palcem sędziów do konkretnych spraw. Społeczeństwo widzi demokratycznie działający trybunał. O czym tu rozmawiać? Jaki reset? Game is over, a reszta udaje, że tak nie jest - przekonuje jeden z posłów Nowej Lewicy.

- Kto wygrał politycznie rozgrywkę o Trybunał? My jako koalicja rządowa, bo Trybunał został odblokowany - zarzeka się poseł KO.

Problem w tym, że w ocenie sytuacji w Trybunale nie ma zgody nawet wśród ugrupowań tworzących sejmową większość.