Polska Sprawa finansowania kampanii Marcina Kierwińskiego. Jest komentarz Donalda Tuska Mikołaj Gątkiewicz |

Tusk o Kierwińskim: jeżeli taka zależność okazałaby się faktem, to oczywiście ja kończę współpracę Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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Ponad dwie trzecie środków wpłaconych na kampanię wyborczą Marcina Kierwińskiego w 2023 roku pochodziło od osób, których pozycja służbowa lub polityczna zależała od Platformy Obywatelskiej, obecnie Koalicji Obywatelskiej - wynika z ustaleń dziennikarzy "Czarno na białym" Grzegorza Łakomskiego, Dariusza Kubika i Karola Dejasa. Sam Kierwiński krytykował tego rodzaju system, gdy był on stosowany przez PiS.

Komentarz Tuska po reportażu w sprawie Kierwińskiego

O możliwe konsekwencje wobec Kierwińskiego został w piątek zapytany premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej w Brukseli. - Wydaje się, że materiał przedstawiony przez TVN w żaden sposób nie potwierdza tej bezpośredniej zależności, to znaczy wpłaty za pracę - powiedział Tusk.

- Gdyby tak było albo gdyby miało się okazać w najbliższych dniach czy tygodniach, że ktoś wpłaca na kampanię tego czy innego polityka w Koalicji Obywatelskiej, niezależnie od jego pozycji, jeśli taka zależność okazałaby się faktem, to oczywiście ja kończę współpracę - zaznaczył premier.

Jak dodał, w tym momencie nie ma "żadnego powodu, aby stracić zaufanie do Marcina Kierwińskiego".

Premier o systemie finansowania kampanii wyborczych

Według Tuska, mechanizm finansowania kampanii wyborczych w Polsce "jest dziwny", ale jego zdaniem "najuczciwszy", ponieważ "on jest w stu procentach transparentny". - Powiem rzecz bardzo brutalną: jeśli chcielibyście przekupić kogoś, dać łapówkę, zapłacić za posadę albo za jakiś przywilej, to nie robilibyście tego poprzez wpłatę na kampanię wyborczą - podkreślił.

Jak zaznaczył, "te wpłaty są publicznie rejestrowane, dostępne". - Każdy wie o każdej złotówce, każdy Polak może się dowiedzieć o każdej istotnej wpłacie na kampanię wyborczą. To jest publicznie dostępne - powiedział Tusk.

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