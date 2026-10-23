Zjednoczona Prawica 2.0? "Najpierw go rozbroi, a potem dokona aneksji"

Jarosław Kaczyński chciałby powtórzyć polityczny manewr, który przed laty otworzył mu drogę do władzy. Ale Zjednoczona Prawica 2.0 musiałaby powstać w zupełnie innych okolicznościach. Ludzie Mateusza Morawieckiego twierdzą, że nie wierzą w przedwyborcze porozumienie, a Konfederacja ma własne ambicje. Stawką jest nie tylko przyszły rząd, lecz także pozycja samego Kaczyńskiego.Artykuł dostępny w subskrypcji
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"Jesteśmy razem. Razem zmienimy Polskę, razem zwyciężymy, (...). Jedność prawicy staje się faktem". Brzmi znajomo?
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