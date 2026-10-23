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Zjednoczona Prawica 2.0? "Najpierw go rozbroi, a potem dokona aneksji"

Marcin Złotkowski
Marcin Złotkowski
Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki
Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
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Jarosław Kaczyński chciałby powtórzyć polityczny manewr, który przed laty otworzył mu drogę do władzy. Ale Zjednoczona Prawica 2.0 musiałaby powstać w zupełnie innych okolicznościach. Ludzie Mateusza Morawieckiego twierdzą, że nie wierzą w przedwyborcze porozumienie, a Konfederacja ma własne ambicje. Stawką jest nie tylko przyszły rząd, lecz także pozycja samego Kaczyńskiego.Artykuł dostępny w subskrypcji

"Jesteśmy razem. Razem zmienimy Polskę, razem zwyciężymy, (...). Jedność prawicy staje się faktem". Brzmi znajomo?

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Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćJarosław KaczyńskiMateusz MorawieckiKonfederacjaRozwój PlusZjednoczona PrawicaPolitykaSejmSenat
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