"Rekordowa ilość narkotyków" przechwycona przez polskie służby

"Niestety przestępcy nie przybywają do szeryfa w samo południe i nie zapraszają do pojedynku"

Jak mówił Morawiecki, "wiemy świetnie, że heroina to jeden z tych narkotyków, który uzależnia najszybciej". - Specjaliści mówią, że czasami już po pierwszej dawce. Nie można się z tego wyzwolić do końca krótkiego już później życia - dodał.

Szef rządu przekonywał, że "dzisiaj niestety przestępcy nie przybywają do szeryfa w samo południe i nie zapraszają do pojedynku". - Wręcz przeciwnie. Grupy przestępcze to dzisiaj skomplikowane korporacje, to dzisiaj wieloszczeblowe struktury, które wykorzystują najnowsze środki komunikacyjne, wykorzystują specjalnie do tego przygotowaną technologię - mówił. - Tym większe słowa uznania dla funkcjonariuszy, którzy zapobiegli przemytowi heroiny do Polski - dodał Morawiecki.