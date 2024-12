"Ktoś, nawet nie wiem kto, mi go dostarczył". Kaczyński o "raporcie" na temat Nawrockiego 

To jest coś całkowicie bezwartościowego - tak Jarosław Kaczyński ocenił "raport" o powiązaniach Karola Nawrockiego, który w ostatnim czasie obiegł media. Prezes Prawa i Sprawiedliwości w poniedziałek w trakcie konferencji przekazał również, że nie wiedział o przygotowywanym opracowaniu. - Ktoś, nawet nie wiem kto, mi go dostarczył - przekonywał.

W trakcie konferencji Jarosław Kaczyński został zapytany o znajomość raportu, który jakiś czas temu anonimowo wyciekł do mediów i dotyczył zagrożeń wizerunkowych związanych z Karolem Nawrockim , kandydatem PiS na prezydenta. Dokument miał trafić do działaczy PiS jeszcze przed oficjalnym udzieleniem przez partię poparcia prezesowi IPN w wyborach.

- Jeżeli chodzi o ten raport, to ja absolutnie nic nie wiedziałem o jego przygotowaniach, chociaż w pewnym momencie ktoś, nawet nie wiem kto, mi go dostarczył, ale po jego przeczytaniu zobaczyłem, że to jest coś całkowicie bezwartościowego - oświadczył Kaczyński.