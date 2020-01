Raport RPO o działaniach prokuratury wobec Pawła Adamowicza. "Widać szczególną aktywność"

Rzecznik Praw Obywatelskich publikuje raport na temat tego, co robiła prokuratura w sprawie Pawła Adamowicza od 2015 roku - kiedy postawiono mu zarzuty dotyczące nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych. Adam Bodnar mówi wprost, że prokuratura była nadaktywna. Materiał magazynu "Polska i Świat" w TVN24.

- Można zadawać sobie pytania, czy te działania były proporcjonalne do faktycznych celów prowadzonych postępowań. Tym bardziej, że większość tych postępowań została później po prostu umorzona - mówi Adam Bodnar.

Intensywne kontakty Pawła Adamowicza z prokuraturą zaczęły się w 2015 roku od zarzutów zatajenia części majątku w oświadczeniach majątkowych . Po dwóch latach sprawa trafiła do sądu. Paweł Adamowicz stał się oskarżonym Pawłem A.

Rejonowi śledczy zaproponowali warunkowe umorzenie. To nie spodobało się ich szefom. - Widać było w tej sprawie szczególną aktywność prokuratury na najwyższym szczeblu. W wyniku apelacji sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania - zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich.

To był czas, kiedy władzę w prokuraturze przejmował Zbigniew Ziobro. Zdaniem prezydenta Gdańska "celem ministra Ziobry jest oczernienie takich osób, jak Paweł Adamowicz".

Dla prokuratury była to nielegalna korzyść majątkowa. Śledczy podejrzewali, że prezydent Gdańska odwdzięczył się korzystnymi decyzjami w miejscowym planie zagospodarowania. Jednak sprawa nigdy nie skończyła się aktem oskarżenia.

Chodzi między innymi o tak zwane "polityczne akty zgonu", wystawione przez Młodzież Wszechpolską. Prokuratura nie uznała, by były to groźby oraz nawoływanie do nienawiści. Sprawę umorzyła.