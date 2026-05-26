Polska Prezydent życzy, premier wspomina, a pierwsza dama apeluje z okazji Dnia Matki Maciej Wacławik |

Karol Nawrocki z rodziną nie zamieszkają w Pałacu Prezydenckim. Reporter TVN24 Artur Molęda o przyczynach [nagranie archiwalne] Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Donald Tusk, Karol Nawrocki/X

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Najlepsze życzenia dla wszystkich Mam!" - przekazała kancelaria prezydenta we wpisie zamieszczonym na platformie X i Facebooku we wtorek. Dołączono do niego zdjęcie z tulipanami w wazonie i mamą z dwójką dzieci w tle.

Najlepsze życzenia dla wszystkich Mam! 💐 pic.twitter.com/4XHqgZ1z6P — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) May 26, 2026 Rozwiń

Życzenia z okazji Dnia Matki

Prezydent Karol Nawrocki złożył życzenia w nagraniu udostępnionym na X. - Drogie Mamy, Dzień Matki to wyjątkowa okazja, aby wyrazić wdzięczność za miłość, której nie da się porównać z żadną inną. Za codzienną troskę i siłę, dzięki którym rodzina staje się bezpiecznym domem - przekazał prezydent w krótkim filmie wideo.

Jak podkreślił, wie to z własnego doświadczenia. - Widzę każdego dnia, patrząc na moją żonę Martę i naszą trójkę dzieci, a także moją ukochaną mamę Elżbietę, jak wielką wartością dla rodziny jest matczyna miłość - dodał Nawrocki. - Jesteście prawdziwymi bohaterkami - zaznaczył, dziękując i składając życzenia z okazji Dnia Matki.

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki! ❤️ pic.twitter.com/LuI93MCFIj — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) May 26, 2026 Rozwiń

Premier Donald Tusk przypomniał o dzisiejszym święcie, publikując archiwalne zdjęcie, na którym pozuje ze swoją mamą. "Wszystkie Mamy martwią się, co z nas kiedyś wyrośnie. Dbajmy o Nie każdego dnia" - czytamy we wpisie na platformie X.

Wszystkie Mamy martwią się, co z nas kiedyś wyrośnie😍Dbajmy o Nie każdego dnia❤️ pic.twitter.com/ydvjOaSMoC — Donald Tusk (@donaldtusk) May 26, 2026 Rozwiń

Pierwsza dama zachęca do badań

Pierwsza dama Marta Nawrocka z okazji Dnia Matki zaapelowała w sprawie profilaktyki raka piersi. - Dzień Matki to wyjątkowy moment, by okazać troskę i miłość ważnym kobietom w naszym życiu. Całym sercem wspieram akcję "Badamy nie tylko Mamy" - mówi w nagraniu opublikowanym przez kancelarię prezydenta.

- Każda z nas zasługuje na uwagę, troskę i zdrowie - dodaje małżonka prezydenta, zachęcając do badań. Jak podkreśla, "profilaktyka ratuje życie". - Nie czekajmy z badaniami. Dajmy sobie szansę. Pokażmy wielką siłę kobiecego wsparcia. Dbajmy o siebie z troską i miłością - podsumowuje.

Pierwsza Dama Marta Nawrocka wspiera kampanię „Badamy nie tylko Mamy” 🎀



💬 Całym sercem wspieram akcję „Badamy nie tylko Mamy”. Przypomina ona, że profilaktyka raka piersi dotyczy nie tylko mam, ale także córek, sióstr, przyjaciółek i babć. Każda z nas zasługuje na uwagę,… pic.twitter.com/se8yGtKp3Y — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) May 26, 2026 Rozwiń

"Badamy nie tylko Mamy" to ogólnopolska akcja Federacji Stowarzyszeń "Amazonki". "Organizowane w całej Polsce spotkania są okazją do spokojnej rozmowy o profilaktyce i leczeniu nowotworów, edukacji, wymiany doświadczeń" - podaje Narodowy Fundusz Zdrowia na swojej stronie.