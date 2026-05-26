Prezydent życzy, premier wspomina, a pierwsza dama apeluje z okazji Dnia Matki
"Najlepsze życzenia dla wszystkich Mam!" - przekazała kancelaria prezydenta we wpisie zamieszczonym na platformie X i Facebooku we wtorek. Dołączono do niego zdjęcie z tulipanami w wazonie i mamą z dwójką dzieci w tle.
Życzenia z okazji Dnia Matki
Prezydent Karol Nawrocki złożył życzenia w nagraniu udostępnionym na X. - Drogie Mamy, Dzień Matki to wyjątkowa okazja, aby wyrazić wdzięczność za miłość, której nie da się porównać z żadną inną. Za codzienną troskę i siłę, dzięki którym rodzina staje się bezpiecznym domem - przekazał prezydent w krótkim filmie wideo.
Jak podkreślił, wie to z własnego doświadczenia. - Widzę każdego dnia, patrząc na moją żonę Martę i naszą trójkę dzieci, a także moją ukochaną mamę Elżbietę, jak wielką wartością dla rodziny jest matczyna miłość - dodał Nawrocki. - Jesteście prawdziwymi bohaterkami - zaznaczył, dziękując i składając życzenia z okazji Dnia Matki.
Premier Donald Tusk przypomniał o dzisiejszym święcie, publikując archiwalne zdjęcie, na którym pozuje ze swoją mamą. "Wszystkie Mamy martwią się, co z nas kiedyś wyrośnie. Dbajmy o Nie każdego dnia" - czytamy we wpisie na platformie X.
Pierwsza dama zachęca do badań
Pierwsza dama Marta Nawrocka z okazji Dnia Matki zaapelowała w sprawie profilaktyki raka piersi. - Dzień Matki to wyjątkowy moment, by okazać troskę i miłość ważnym kobietom w naszym życiu. Całym sercem wspieram akcję "Badamy nie tylko Mamy" - mówi w nagraniu opublikowanym przez kancelarię prezydenta.
- Każda z nas zasługuje na uwagę, troskę i zdrowie - dodaje małżonka prezydenta, zachęcając do badań. Jak podkreśla, "profilaktyka ratuje życie". - Nie czekajmy z badaniami. Dajmy sobie szansę. Pokażmy wielką siłę kobiecego wsparcia. Dbajmy o siebie z troską i miłością - podsumowuje.
"Badamy nie tylko Mamy" to ogólnopolska akcja Federacji Stowarzyszeń "Amazonki". "Organizowane w całej Polsce spotkania są okazją do spokojnej rozmowy o profilaktyce i leczeniu nowotworów, edukacji, wymiany doświadczeń" - podaje Narodowy Fundusz Zdrowia na swojej stronie.