Prezydent Nawrocki podpisał ustawę. Tusk: to nie ja wygrałem, Kaczyński: Tusk nie ma już alibi
O podpisaniu tej ustawy Karol Nawrocki poinformował w wieczornym orędziu. Jak jednak dodał, "podpisując ustawę, nie wycofuje swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności". - Zwrócę się do Trybunału Konstytucyjnego o jej zbadanie w trybie następczym - zapowiedział.
Przed godziną 22 ustawę opublikowano w Dzienniku Ustaw.
Komentarz premiera Tuska do decyzji prezydenta Nawrockiego
"To nie ja wygrałem. Wygrali Polacy, którzy już w weekend zapłacą mniej za paliwa" - napisał szef rządu na platformie X.
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedział, że od weekendu ceny paliw na stacjach mogą spaść o około 1,2-1,3 złotego na litrze. Opublikowana w czwartek ustawa wprowadza w Polsce podatek od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw ciekłych, który będzie liczony od 1 marca 2026 roku do 31 marca 2027 roku. Regulacja ta dotyczy podmiotów zajmujących się produkcją paliw lub ich obróbką na podstawie zagranicznych koncesji, a dochód z tego tytułu zasili bezpośrednio budżet państwa.
Trela: przyparty do muru prezydent podpisał ustawę
Tomasz Trela z Nowej Lewicy napisał na platformie X, że "przyparty do muru Prezydent Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych". "Konsekwencja i determinacja zawsze przynoszą efekty, z Karolem Nawrockim właśnie tak trzeba. My pracujemy dla ludzi, Prezydent niech nie przeszkadza!" - dodał.
Kaczyński: Tusk nie ma już alibi
"Ustawa Tuska wprowadzająca nowy podatek podpisana. Tusk nie ma już alibi, nie może przerzucać na nikogo odpowiedzialności. Mamy rekordowe ceny na stacjach, choć przecież ceny ropy wcale rekordowe nie są, a złotówka ma wyższą wartość wobec dolara niż przed laty" - napisał prezes PiS Jarosław Kaczyński na platformie X.
"Rząd ma wszelkie narzędzia, aby obniżyć ceny choćby od jutra. Czy rano na pylonach zobaczymy 5,19 zł/l paliwa? Wiemy, ile znaczą opowieści Tuska" - dodał.
Mentzen: prezydent poddał się propagandzie Tuska
Do podpisania ustawy odniósł się również lider Konfederacji Sławomir Mentzen. "Podatek od nadzwyczajnych zysków, nakładany wstecz, jest w oczywisty sposób sprzeczny z Konstytucją. Bardzo żałuję, że Prezydent poddał się propagandzie Donalda Tuska i zgodził się na ten podatek" - napisał.
"Dotknie to Polaków oszczędzających w funduszach będących akcjonariuszami Orlenu, a także samych akcjonariuszy, którzy zostaną obrabowani przez rząd Tuska. Miałem wielką nadzieję, że ten Prezydent będzie chronił Polaków przed podatkami. A wyszło jak zwykle" - ocenił.