Polska Premier zwołuje odprawę z udziałem ministrów i służb

Premier Donald Tusk o ataku w szkole. Padły mocne słowa w stronę prezydenta Źródło wideo: Donald Tusk, portal X Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Nowak

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Jak przekazał rzecznik rządu, odprawa odbędzie się z szefami resortów: edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji, a także koordynatora służb specjalnych. Odprawę zaplanowano na godzinę 8.30.

Jutro, o godzinie 8:30 odbędzie się odprawa Premiera @DonaldTusk z udziałem szefów resortów: edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji oraz koordynatora służb specjalnych. Wezmą w niej udział również przedstawiciele służb. — Adam Szłapka (@adamSzlapka) October 10, 2026 Rozwiń

W czwartek Tusk zwołał w trybie pilnym ministrów: spraw wewnętrznych i administracji, cyfryzacji, edukacji narodowej i zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji w związku z aktami przemocy w szkołach. W tym tygodniu doszło do dwóch poważnych aktów przemocy w szkołach (w Ostrołęce oraz w Leszczydole-Nowinach) oraz kilku udaremnionych zdarzeń. W niedzielę informowaliśmy, że policja przeprowadziła blisko 50 tysięcy kontroli w szkołach i zatrzymała 76 osób.