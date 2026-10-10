Premier zwołuje odprawę z udziałem ministrów i służb
Jak przekazał rzecznik rządu, odprawa odbędzie się z szefami resortów: edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji, a także koordynatora służb specjalnych. Odprawę zaplanowano na godzinę 8.30.
W czwartek Tusk zwołał w trybie pilnym ministrów: spraw wewnętrznych i administracji, cyfryzacji, edukacji narodowej i zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji w związku z aktami przemocy w szkołach. W tym tygodniu doszło do dwóch poważnych aktów przemocy w szkołach (w Ostrołęce oraz w Leszczydole-Nowinach) oraz kilku udaremnionych zdarzeń. W niedzielę informowaliśmy, że policja przeprowadziła blisko 50 tysięcy kontroli w szkołach i zatrzymała 76 osób.
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Źródło: tvn24.pl, PAP