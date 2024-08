W trakcie nocnego pożaru jednej z kamienic w centrum Poznania doszło do eksplozji. Dwóch strażaków zginęło, a kilkunastu zostało rannych. - To jest tragedia dla nas wszystkich. Ci strażacy oddali swoje życie, próbując ratować innych - mówił wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz na briefingu przed godziną 13. Dodał, że "siła wybuchu była przeogromna". W szpitalach pozostaje siedmiu strażaków i trzy osoby postronne, które ucierpiały w wybuchu.

Zgłoszenie o pożarze w kamienicy przy ulicy Kraszewskiego dotarło do strażaków w sobotę o godz. 23.50. Pięć minut później byli już na miejscu i zaczęli akcję gaśniczą. Podczas przeszukiwania piwnicy w celu odnalezienia źródła ognia, doszło do wybuchu, po którym pożar szybko się rozwinął.

W wyniku wybuchu zginęło dwóch strażaków. Wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz powiedział na briefingu, że zginął 34-letni strażak z 12-letnim stażem i 33-letni strażak z 11-letnim stażem, który osierocił dwójkę dzieci.

- To jest tragedia dla nas wszystkich. Ci strażacy oddali swoje życie, by próbować ratować innych. Jeśli chodzi o prowadzenie akcji, koordynację, ja w tym momencie nie mam nic do zarzucenia. Natomiast na pewno będziemy robić bardzo głębokie analizy - dodał wiceminister.

Przekazał, że w szpitalach przybywa nadal siedmiu strażaków, a sześciu wróciło już do domu. - Trzy osoby postronne są poszkodowane, nadal są w szpitalach - dodał.

Jak mówił Leśniakiewicz, "siła rażenia tego wybuchu była przeogromna". - Widać skutki w tej kamienicy i na sąsiednich obiektach - wskazał.

Wcześniej o tym, że dwóch strażaków zginęło, poinformował premier Donald Tusk. "Dwóch strażaków zginęło dzisiaj w trakcie akcji gaśniczej w Poznaniu. Cześć Ich pamięci! To prawdziwi bohaterowie naszych czasów. Rodziny ofiar otoczone zostaną opieką państwa" - napisał tuż przed godz. 12 na portalu X premier Donald Tusk.

Wyrazy współczucia w związku ze śmiercią strażaków składała też, podczas konferencji prasowej, wojewoda wielkopolski Agata Sobczyk. Mówiąc o rannych przekazała, że "mają poparzenia pierwszego i drugiego stopnia, stłuczenia i obicia". - Są w stabilnym stanie – powiedziała, dodając, że z większością z nich rozmawiała.

Zaznaczyła, że strażacy otrzymali też pomoc psychologiczną. – To też bardzo ważne. Jedna osoba – cywil – została dziś rano przetransportowana helikopterem do szpitala w Nowej Soli. Będziemy na bieżąco informować w kwestii poszkodowanych – zaznaczyła wojewoda.

"Konstrukcja jest już dość stabilna"

O godzinie 10 st. bryg. Karol Kierzkowski, rzecznik komendanta głównego PSP, poinformował, że trwa dogaszanie pogorzeliska.

- Na miejscu obecnych jest blisko 100 strażaków oraz 30 samochodów ratowniczych i specjalistycznych. W akcję zaangażowana jest również specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z Poznania oraz Łodzi - przekazał. - Od czasu do czasu widzimy, że na nowo rozpalają się elementy konstrukcyjne budynku. Budynek jest murowany, ale w środku miał stropy, klatkę schodową z elementów drewnianych - powiedział rzecznik.

Dodał, że strażacy z grupy poszukiwawczo-ratowniczej oraz nadzór budowlany monitorują stabilność budynku. - Ostatnie pomiary pokazują, że konstrukcja jest już dość stabilna, nie dzieje się nic niepokojącego, więc przygotowujemy grunt pod to, żeby można było wprowadzić do środka, do tego gruzowiska ratowników. Musimy to robić bardzo ostrożnie i z bardzo dużą dozą bezpieczeństwa, bo tutaj priorytetem jest bezpieczeństwo ratowników - podkreślił Kierzkowski.

Jak mówił, w pewnym momencie ściana frontowa zaczęła się chwiać. - Stąd była obawa przed tym, że nie możemy wpuścić wtedy ratowników, nie możemy wpuścić psów ratowniczych do środka. Obecnie trwa stabilizacja, trwa też ręczne odgruzowanie tego, co można odgruzować i sukcesywnie przemieszczamy się - przekazał.

Pożar przy ul. Kraszewskiego w Poznaniu Jakub Kaczmarczyk/PAP

Ranni strażacy i osoby postronne

Ranni strażacy wymagali hospitalizacji, ale życiu żadnego z nich nie zagraża niebezpieczeństwo.

Ranne zostały także trzy osoby cywilne: mieszkaniec i dwóch przechodniów. Trafili oni do szpitala.

Ustalanie przyczyny eksplozji

Na razie nie ma pewności, co wybuchło. Pierwsze informacje mówiły o butli z gazem. - Od osób postronnych mamy informacje, że w piwnicy miał znajdować się magazyn z bateriami do urządzeń elektrycznych - przekazał Tecław.

- Nie jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć, co to było. Nie dotarliśmy do tego miejsca - przyznał rano zastępca komendanta głównego PSP. Jak dodał, "najprawdopodobniej wybuch nastąpił gdzieś w piwnicy".

W działania gaśnicze zaangażowanych jest 100 strażaków oraz 26 pojazdów ratowniczych.

Ewakuacja mieszkańców

Galica uspokoił, że pożar nie przeniósł się na sąsiednie budynki, a ewakuacja została sprawnie przeprowadzona. - Ewakuowano 20 mieszkańców z kamienicy, w której doszło do pożaru i około 100 osób z okolicznych budynków - przekazał.

Witold Rewers, dyrektor Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w urzędzie miasta powiedział, że powiatowy inspektor nadzoru budowlanego został wezwany na miejsce, by ocenić, czy jest szansa na powrót mieszkańców do kamienicy. - Jeżeli nie wrócą - a bardzo prawdopodobne, że duża ich część, a właściwie wszyscy - nie wrócą, zostaną przewiezieni do hosteli, które już na nich czekają - zapewnił Rewers.

Zawalone stropy, niestabilna konstrukcja

- Po wstępnych oględzinach można powiedzieć, że budynek, który uległ pożarowi jest w stanie niestabilnym. Jego konstrukcja jest w znacznej części zniszczona. W tej chwili jest oczywiste, że jego użytkowanie jest niemożliwe - powiedział Adam Krejner z Powiatowego Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania. Jak dodał, wyłączony z użytkowania jest także sąsiedni budynek, który doznał uszczerbku.

Według Krejnera, wypalenie kamienicy doprowadziło do tego, że straciła stabilność, ale "nie ma bezpośredniego zagrożenia zawaleniem". - To stary budynek o konstrukcji murowo-drewnianej. Jego stropy są drewniane. Na skutek pożaru uległy częściowemu zawaleniu, co powoduje, że cała jego konstrukcja jest w tej chwili zagrożona - doprecyzował inspektor.

Kamienica prawdopodobnie do rozbiórki

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, powiedział że magistrat zabezpiecza lokale zastępcze dla ewakuowanych mieszkańców. Potwierdził, że w kamienicy, w której doszło do wybuchu mieszkało 20 osób. - Ze wstępnych informacji strażaków wynika, że będzie ona prawdopodobnie rozebrana. Natomiast stan okolicznych kamienic jest dobry - stwierdził.

I dodał, że ewakuowani mieszkańcy okolicznych kamienic wrócą do swoich mieszkań prawdopodobnie w ciągu kilku dni. A jeszcze wieczorem będą mogli - w asyście służb - zabrać ze środka najpotrzebniejsze rzeczy i zwierzęta. - Część zwierząt już została zabrana - zaznaczył Jaśkowiak.

Prezydent Poznania podkreślił, że mieszkańcy kamienicy, w której doszło do wybuchu mogą liczyć na pomoc materialną ze strony wojewody.

Na miejscu pracuje też policja. Ulica Kraszewskiego jest nieprzejezdna.

