Pożar pod Ostrowią Mazowiecką. Nie żyją dwie osoby
Do tragicznego pożaru doszło we wtorek w miejscowości Stare Lubiejewo w powiecie ostrowskim. Do walki z ogniem skierowano pięć zastępów straży pożarnej. Na miejscu pojawili się również ratownicy medyczni i policjanci.
- W chwili przybycia straży, budynek był zajęty ogniem, pożar był rozwinięty. Początkowo podaliśmy dwa prądy wody w natarciu, żeby pożar przytłumić - poinformował starszy kapitan Łukasz Jary z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej.
Wewnątrz budynku znaleźli dwie osoby
Po ograniczeniu rozprzestrzeniania się ognia strażacy weszli do wnętrza budynku. Tam odnaleźli dwie osoby, których życia nie udało się uratować.
- Gdy ograniczyliśmy jego rozprzestrzenianie się i weszliśmy do środka, wewnątrz znaleźliśmy dwie osoby i nie było już możliwości uratowania tych osób. Akcja gaśnicza nadal trwa - przekazał strażak.