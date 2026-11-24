Polska Pożar pod Ostrowią Mazowiecką. Nie żyją dwie osoby

Stare Lubiejewo koło Ostrowi Mazowieckiej Źródło zdj. gł.: Google Maps

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Do tragicznego pożaru doszło we wtorek w miejscowości Stare Lubiejewo w powiecie ostrowskim. Do walki z ogniem skierowano pięć zastępów straży pożarnej. Na miejscu pojawili się również ratownicy medyczni i policjanci.

- W chwili przybycia straży, budynek był zajęty ogniem, pożar był rozwinięty. Początkowo podaliśmy dwa prądy wody w natarciu, żeby pożar przytłumić - poinformował starszy kapitan Łukasz Jary z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Wewnątrz budynku znaleźli dwie osoby

Po ograniczeniu rozprzestrzeniania się ognia strażacy weszli do wnętrza budynku. Tam odnaleźli dwie osoby, których życia nie udało się uratować.

- Gdy ograniczyliśmy jego rozprzestrzenianie się i weszliśmy do środka, wewnątrz znaleźliśmy dwie osoby i nie było już możliwości uratowania tych osób. Akcja gaśnicza nadal trwa - przekazał strażak.