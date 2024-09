Fala kulminacyjna w Brzegu Dolnym. Nocny sztab, walka mieszkańców

UNHCR - Agencja ONZ ds. Uchodźców - poinformowała w piątek, że organizuje podstawową pomoc dla poszkodowanych w powodzi w południowej Polsce. Pierwsza pomoc od UNHCR dla mieszkańców Ząbkowic Śląskich obejmie składane łóżka, materace i poduszki, pościel i zestawy higieniczne.

Dodatkowo zapasy awaryjne dostarczone przez UNHCR Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi na wypadek nieprzewidzianych okoliczności są również gotowe do wysłania - zaznaczyła Agencja.



Jak poinformowała UNHCR, Agencja jest gotowa do niesienia dalszej pomocy w celu wsparcia działań rządu i pozostaje w bliskim kontakcie z krajowymi i lokalnymi zespołami zarządzania kryzysowego w celu szybkiego jej dostarczenia ofiarom.



Koordynator ONZ ds. Uchodźców z Ukrainy i Przedstawiciel UNHCR w Polsce Kevin J. Allen podkreślił, że "kiedy uchodźcy z Ukrainy uciekali przed wojną i prześladowaniami, Polska stanęła w jednym szeregu, aby ich chronić i wspierać". "Teraz to my musimy stanąć u boku Polaków i społeczności dotkniętych powodzią, aby wesprzeć reakcję rządu” - oświadczył Allen.