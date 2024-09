Niedziela jest kolejnym dniem walki z powodzią w południowo-zachodniej Polsce. Fala kulminacyjna przechodzi jeszcze przez Dolny Śląsk. W poniedziałek ma dotrzeć do województwa lubuskiego.

Dolny Śląsk

Kulminacja fali wezbraniowej od kilku godzin obserwowana jest w Ścinawie i przy zbliżonym do aktualnego poziomie wody, potrwa do niedzieli rana, a następnie zacznie powoli opadać.

Ścinawa (21.09.2024, ok. godz. 11.00)

Ścinawa (21.09.2024, ok. godz. 11.00) TVN24

Około północy z soboty na niedzielę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy poinformował, że w Malczycach kulminacja fali wezbraniowej dobiega końca i zaznacza się bardzo powolna tendencja spadkowa, jednak znaczne przekroczenie stanu alarmowego, o ok. 1,5-2 m, będzie się jeszcze utrzymywać przynajmniej przez najbliższą dobę.

Według IMGW-PIB kulminacja fali wezbraniowej na Odrze dotrze do Głogowa w niedzielę około godziny 14. Stan alarmowy może zostać przekroczony o około 2,5 metra, a wysokość fali kulminacyjnej może sięgnąć 695-705 cm.

Lubuskie

W poniedziałek w godzinach porannych prognozowane jest dotarcie kulminacji fali wezbraniowej do Nowej Soli nieco ponad dwa metry powyżej stanu alarmowego.

Z kolei we wtorek kulminacja fali wezbraniowej na Odrze powinna dotrzeć do Cigacic i Nietkowa. W obu przypadkach ok 2,5 m powyżej stanu alarmowego.