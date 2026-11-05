Michał Wójcik śpiewał przed Trybunałem Konstytucyjnym. "Wesoło jak na zamach stanu"
W środę wieczorem na scenie zbudowanej przez protestujących przed Trybunałem Konstytucyjnym pojawił się Michał Wójcik z PiS. Znany z zamiłowania do śpiewania poseł wykonał utwór Krzysztofa Krawczyka "Jak minął dzień". Towarzyszył mu Miłosz Kłeczek z TV Republika, która występ transmitowała.
"Jak minął dzień, jak minął dzień dzisiejszy, jak minął dzień? Czy warto się obejrzeć, czy z dala mu zawołać: żegnaj dniu!" - śpiewał poseł. Wójcik wykonał również między innymi "Barkę", ulubioną pieśń Jana Pawła II.
Występ posła PiS przed Trybunałem nie spotkał się jednak z powszechną aprobatą z prawej strony sceny politycznej. "Dramat... Opozycja z marzeń Donalda Tuska" - komentował na X jego były partyjny kolega, a obecnie poseł Rozwoju Plus Paweł Jabłoński.
"Ktoś mi powie, co ci kretyni wyprawiają?" - pytał sekretarz Konfederacji Krzysztof Rzońca. "To by było na tyle jeśli chodzi o powagę protestu i budowanie świadomości skali zagrożenia" - komentował Robert Winnicki, były przewodniczący Ruchu Narodowego.
Michał Wójcik śpiewał przed TK. Komentarze
Na występ Wójcika zareagowali rządzący. "Wesoło, jak na zamach stanu" - komentował szef MSWiA Marcin Kierwiński. "I tak to właśnie chodzi. Trochę zamachu. Trochę Jana Pawła. Trochę fałszu. I do przodu" - napisał europoseł KO Bartosz Arłukowicz.
"Trybunał Konstytucyjny zaczął pracę, to i humory protestującym się poprawiły" - ocenił szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
Odpowiedź Michała Wójcika
Wójcik broni swojego zachowania. Jak napisał, piosenkę wykonał "na prośbę Patriotów, którzy od wielu dni protestują przed Trybunałem Konstytucyjnym, a poprzedził ją prawie godzinny koncert pieśni patriotycznych".
"Były tłumy ludzi, którzy za to dziękowali. Śpiew to element, który podnosi morale i pokazuje, że ludzie nie są w stanie permanentnego lęku przed obecną władzą" - komentował na X.
Jak dodał, "nie będzie mnie uczył ktokolwiek, kto siedzi w ciepłych kapciach przed telewizorem i wykpiwa wszystko, co można, a czego nie można". "Dla mniej zorientowanych mogę tylko napisać, że koncert na skrzypcach też potrafię zagrać, ale to by tylko ludzi przybiło" - napisał Wójcik.
"Słyszę o narodowej tragedii.... A widzę juwenalia..." - komentował dziennikarz TVN24 Konrad Piasecki. "Pan tego niestety nie zrozumie" - odpowiedział mu Wójcik. "Piosenką zwalczano bandytyzm w różnych chwilach naszej historii. Robiono to zawsze skutecznie. Teraz też tak będzie" - napisał.