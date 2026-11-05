Polska Michał Wójcik śpiewał przed Trybunałem Konstytucyjnym. "Wesoło jak na zamach stanu" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Michał Wójcik śpiewa Krzysztofa Krawczyka pod Trybunałem Konstytucyjnym Źródło wideo: Telewizja Republika Źródło zdj. gł.: TVN24

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W środę wieczorem na scenie zbudowanej przez protestujących przed Trybunałem Konstytucyjnym pojawił się Michał Wójcik z PiS. Znany z zamiłowania do śpiewania poseł wykonał utwór Krzysztofa Krawczyka "Jak minął dzień". Towarzyszył mu Miłosz Kłeczek z TV Republika, która występ transmitowała.

"Jak minął dzień, jak minął dzień dzisiejszy, jak minął dzień? Czy warto się obejrzeć, czy z dala mu zawołać: żegnaj dniu!" - śpiewał poseł. Wójcik wykonał również między innymi "Barkę", ulubioną pieśń Jana Pawła II.

Występ posła PiS przed Trybunałem nie spotkał się jednak z powszechną aprobatą z prawej strony sceny politycznej. "Dramat... Opozycja z marzeń Donalda Tuska" - komentował na X jego były partyjny kolega, a obecnie poseł Rozwoju Plus Paweł Jabłoński.

"Ktoś mi powie, co ci kretyni wyprawiają?" - pytał sekretarz Konfederacji Krzysztof Rzońca. "To by było na tyle jeśli chodzi o powagę protestu i budowanie świadomości skali zagrożenia" - komentował Robert Winnicki, były przewodniczący Ruchu Narodowego.

Dramat… Opozycja z marzeń Donalda Tuska. pic.twitter.com/4q8gJXL7PP — 🇵🇱 Paweł Jabłoński (@paweljablonski_) November 4, 2026 Rozwiń Źródło: X/Paweł Jabłoński

Michał Wójcik śpiewał przed TK. Komentarze

Na występ Wójcika zareagowali rządzący. "Wesoło, jak na zamach stanu" - komentował szef MSWiA Marcin Kierwiński. "I tak to właśnie chodzi. Trochę zamachu. Trochę Jana Pawła. Trochę fałszu. I do przodu" - napisał europoseł KO Bartosz Arłukowicz.

"Trybunał Konstytucyjny zaczął pracę, to i humory protestującym się poprawiły" - ocenił szef kancelarii premiera Jan Grabiec.

Trybunał Konstytucyjny zaczął pracę, to i humory protestującym się poprawiły 😉 https://t.co/7lLnYKsdmC — Jan Grabiec (@JanGrabiec) November 4, 2026 Rozwiń Źródło: X/Jan Grabiec

Odpowiedź Michała Wójcika

Wójcik broni swojego zachowania. Jak napisał, piosenkę wykonał "na prośbę Patriotów, którzy od wielu dni protestują przed Trybunałem Konstytucyjnym, a poprzedził ją prawie godzinny koncert pieśni patriotycznych".

"Były tłumy ludzi, którzy za to dziękowali. Śpiew to element, który podnosi morale i pokazuje, że ludzie nie są w stanie permanentnego lęku przed obecną władzą" - komentował na X.

Jak dodał, "nie będzie mnie uczył ktokolwiek, kto siedzi w ciepłych kapciach przed telewizorem i wykpiwa wszystko, co można, a czego nie można". "Dla mniej zorientowanych mogę tylko napisać, że koncert na skrzypcach też potrafię zagrać, ale to by tylko ludzi przybiło" - napisał Wójcik.

Intrygujące są wpisy ludzi po moim dzisiejszym występie w @TVRepublikapl. Oczywiście piosenka wybitnego artysty Krzysztofa Krawczyka była na prośbę Patriotów, którzy od wielu dni protestują przed @TK_GOV_PL . Ten utwór poprzedził prawie godzinny koncert pieśni patriotycznych.… — Michał Wójcik🇵🇱 (@mwojcik_) November 4, 2026 Rozwiń Źródło: X/Michał Wójcik

"Słyszę o narodowej tragedii.... A widzę juwenalia..." - komentował dziennikarz TVN24 Konrad Piasecki. "Pan tego niestety nie zrozumie" - odpowiedział mu Wójcik. "Piosenką zwalczano bandytyzm w różnych chwilach naszej historii. Robiono to zawsze skutecznie. Teraz też tak będzie" - napisał.

Pan tego niestety nie rozumie. Piosenką zwalczano bandytyzm w różnych chwilach naszej historii. Robiono to zawsze skutecznie. Teraz też tak będzie. https://t.co/P1N0Jpy7OP pic.twitter.com/JAJ8lv1w2I — Michał Wójcik🇵🇱 (@mwojcik_) November 4, 2026 Rozwiń Źródło: X/Michał Wójcik