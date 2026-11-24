Polska Czy Polska wezwie ambasadora Rosji? Rzecznik rządu: skuteczniejsze jest działanie dotkliwe Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Rzecznik rządu Adam Szłapka o krótkotrwałym naruszeniu polskiej przestrzeni przez rosyjskiego drona Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W poniedziałek późnym wieczorem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o krótkotrwałym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski bezzałogowy statek powietrzny. Według informacji Polskiej Agencji Prasowej w okolicy Dorohuska na kilka minut pojawił się rosyjski odrzutowy dron obserwacyjny, a wojsko rozpoczęło jego śledzenie i wydało zgodę na zestrzelenie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ogłosiło alert dla województwa lubelskiego, który został przed północą odwołany.

Rzecznik rządu Adam Szłapka został zapytany we wtorek na konferencji, jakie informacje na temat zdarzenia ma rząd oraz czy sprawa była omawiana podczas posiedzenia Rady Ministrów. - Ta kwestia nie była poruszana podczas posiedzenia rządu. Była natomiast oczywiście omawiana na Komitecie do spraw Bezpieczeństwa [Narodowego - red.] - odpowiedział.

Dodał, że informacje, które mogą zostać przekazane opinii publicznej, przedstawił już rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Rosyjski dron nad Polską. Wojsko o szczegółach

Ambasador Rosji zostanie wezwany?

Szłapka był także pytany o ewentualne wezwanie ambasadora Rosji w związku z ostatnimi naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej.

- Jeśli chodzi o wzywanie ambasadora, to - jak wiemy - jest to gest symboliczny, który nie ma specjalne większego znaczenia. Oczywiście od czasu do czasu tak się robi, żeby pokazać stosunek państwa do tych działań i wyrazić dezaprobatę - odparł.

Rzecznik rządu ocenił, że skuteczniejszą odpowiedzią będą "działania dotkliwe". Wskazał w tym kontekście na aktywność Polski na forum Unii Europejskiej w zakresie "wzmacniania i uszczelniania sankcji". - To będzie, jak sądzę, nasza odpowiedź - powiedział Szłapka.

Adam Szłapka Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Rząd oczekuje współpracy

Rzecznik rządu pytany o oczekiwania rządu wobec prezydenta i opozycji w tej sprawie, zaznaczył, że w sprawach bezpieczeństwa "najważniejsza jest zawsze współpraca". - Myślę, że takie są oczekiwania nie tylko rządu wobec prezydenta i opozycji, lecz także całego społeczeństwa - dodał rzecznik rządu.