Jan Kunert
Jan Kunert
Kacper Sulowski
Kacper Sulowski
Kluczowe postacie Polskiej Fundacji Narodowej
Kluczowe postacie Polskiej Fundacji Narodowej
Źródło: TVN24
W większości byli związani z poprzednią władzą. Decydowali o setkach milionów złotych z państwowych spółek. I sami zarobili miliony. Przedstawiamy pierwszoplanowe nazwiska Polskiej Fundacji Narodowej i jako pierwsi ujawniamy, kto jeszcze tam pracował. I ile zarabiał.Artykuł dostępny w subskrypcji

Założona na początku rządów PiS Polska Fundacja Narodowa przez lata była jak pilnie strzeżona twierdza.

- To nie była normalna fundacja. Relacje panujące wewnątrz bardziej przypominały sektę. Na palcach jednej ręki można policzyć ówczesnych pracowników PFN niezwiązanych z PiS-em - zaznacza były pracownik PFN, do którego dotarliśmy w trakcie naszego dziennikarskiego śledztwa.

Do tej pory opinia publiczna wiedziała jedynie, kto zasiadał w zarządzie organizacji, która dysponowała milionami przekazanymi przez państwowe spółki. Dziś, po kilku miesiącach prześwietlania finansów fundacji, wiemy, kto jeszcze w niej pracował. Dotarliśmy do informacji o zarobkach wszystkich najważniejszych osób w PFN.

Publikujemy te informacje ze względu na ważny interes społeczny.

Polska Fundacja Narodowa powstała z inicjatywy polskiego rządu, realizowała zadania publiczne, a do dyspozycji miała gigantyczny budżet, na który składało się 17 spółek z udziałem Skarbu Państwa. PFN dysponowała więc - tu cytujemy orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - "pieniędzmi o charakterze publicznym", a zarządzenie nimi "podlega takim samym zasadom transparentności i społecznego nadzoru jak majątek będący własnością państwa".

Oto kluczowych 11 postaci PFN za czasów PiS oraz ich zarobki.

1.

Józef Orzeł, współzałożyciel Porozumienia Centrum, przewodniczący Rady PFN w latach 2016-2021, 2023-2024.

Aktualnie czytasz: Wszyscy ludzie PFN
Źródło: Radek Pietruszka / PAP

Jeden z założycieli Porozumienia Centrum, pierwszej partii Jarosława Kaczyńskiego. W 2007 roku wraz z publicystą Rafałem Ziemkiewiczem utworzył dyskusyjny klub polityczny pod nazwą Klub Ronina. Od 2013 roku zasiada w radzie fundacji Reduta Dobrego Imienia, której wieloletnim prezesem był Maciej Świrski. Kiedy powstała Polska Fundacja Narodowa, a Świrski został jej twarzą, Orzeł przeniósł się tam razem z nim.

Jan Kunert
Jan Kunert
Dziennikarz serwisu Konkret24
Kacper Sulowski
Kacper Sulowski
Reporter "Czarno na białym"
