Pistolety maszynowe dla policjantów. Kierwiński wyjaśnia i żąda od PiS przeprosin
Marcin Kierwiński wezwał w niedzielę polityków PiS do przeprosin policjantów za wpisy sugerujące, że zostali oni wyposażeni w broń maszynową, by użyć jej przeciwko obywatelom przed Trybunałem Konstytucyjnym. Minister wyjaśnił, że wzmocnienie policji było związane z zagrożeniem sabotażem przy granicy z Królewcem.
Kierwiński, w nagraniu opublikowanym w serwisie X, odniósł się do pisma zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektora Tomasza Michułki. Dokument dotyczył wyposażenia części policjantów w pistolety maszynowe i kamizelki kuloodporne.
- Celem tego pisma i celem tej operacji było tak naprawdę zabezpieczenie naszej granicy w związku z sygnałami o bardzo poważnym zagrożeniu dywersją i sabotażom ze strony obcych służb - powiedział Kierwiński.
W rejon granicy z obwodem królewieckim skierowano dodatkowe siły. W działaniach uczestniczyli policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej, służby specjalne i wojsko.
- Ta twarda, bezkompromisowa postawa doprowadziła do tego, że nic złego się nie wydarzyło - zaznaczył szef MSWiA.
Żądanie przeprosin
Marcin Kierwiński w oświadczeniu zwrócił się do polityków PiS, którzy komentowali dodatkowe uzbrojenia policjantów.
- Mówiłem im wtedy na komisji: jeszcze będziecie połykać własne języki, jeszcze będziecie przepraszać polską policję za te haniebne kłamstwa. Dziś czas, jeżeli macie resztki honoru, powiedzieć przepraszam - powiedział Kierwiński.
Policja zawiadomiła prokuraturę
Spór o wyposażenie policjantów trwa od początku listopada. W mediach społecznościowych pojawiały się sugestie, że zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Tomasz Michułka nakazał wyposażyć oddziały w broń maszynową, która miała zostać użyta przeciwko uczestnikom protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Policja uznała te informacje za nieprawdziwe i 5 listopada poinformowała o złożeniu zawiadomienia na ręce Prokuratora Krajowego. Dotyczy ono podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę nadinspektora Tomasza Michułki. Jak informował Onet, do zawiadomienia dołączono wpisy wielu użytkowników, w tym niektórych polityków.