Polska Pistolety maszynowe dla policjantów. Kierwiński wyjaśnia i żąda od PiS przeprosin Rafał Molenda |

Policja o działaniach pod Trybunałem Konstytucyjnym (nagranie archiwalne 30.10.2026) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Art Service

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Marcin Kierwiński wezwał w niedzielę polityków PiS do przeprosin policjantów za wpisy sugerujące, że zostali oni wyposażeni w broń maszynową, by użyć jej przeciwko obywatelom przed Trybunałem Konstytucyjnym. Minister wyjaśnił, że wzmocnienie policji było związane z zagrożeniem sabotażem przy granicy z Królewcem.

Kierwiński, w nagraniu opublikowanym w serwisie X, odniósł się do pisma zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektora Tomasza Michułki. Dokument dotyczył wyposażenia części policjantów w pistolety maszynowe i kamizelki kuloodporne.

- Celem tego pisma i celem tej operacji było tak naprawdę zabezpieczenie naszej granicy w związku z sygnałami o bardzo poważnym zagrożeniu dywersją i sabotażom ze strony obcych służb - powiedział Kierwiński.

W rejon granicy z obwodem królewieckim skierowano dodatkowe siły. W działaniach uczestniczyli policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej, służby specjalne i wojsko.

- Ta twarda, bezkompromisowa postawa doprowadziła do tego, że nic złego się nie wydarzyło - zaznaczył szef MSWiA.

Pamiętacie jak politycy PiS szczuli na Policję w związku z pismem ws pistoletów maszynowych. Dziś już można o tym mówić że było to związane z zagrożeniem sabotażem przy granicy z Królewcem. Politycy PiS przeprosicie Policję? Macie w sobie resztki honoru i odpowiedzialności? pic.twitter.com/N1FwWwdlx9 — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) November 22, 2026 Rozwiń

Żądanie przeprosin

Marcin Kierwiński w oświadczeniu zwrócił się do polityków PiS, którzy komentowali dodatkowe uzbrojenia policjantów.

- Mówiłem im wtedy na komisji: jeszcze będziecie połykać własne języki, jeszcze będziecie przepraszać polską policję za te haniebne kłamstwa. Dziś czas, jeżeli macie resztki honoru, powiedzieć przepraszam - powiedział Kierwiński.

Policja zawiadomiła prokuraturę

Spór o wyposażenie policjantów trwa od początku listopada. W mediach społecznościowych pojawiały się sugestie, że zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Tomasz Michułka nakazał wyposażyć oddziały w broń maszynową, która miała zostać użyta przeciwko uczestnikom protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Policja uznała te informacje za nieprawdziwe i 5 listopada poinformowała o złożeniu zawiadomienia na ręce Prokuratora Krajowego. Dotyczy ono podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę nadinspektora Tomasza Michułki. Jak informował Onet, do zawiadomienia dołączono wpisy wielu użytkowników, w tym niektórych polityków.

Na ręce Prokuratora Krajowego złożone zostało zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na szkodę zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Tomasza Michułki, polegającego na znieważeniu funkcjonariusza publicznego i zniesławieniu go za pomocą środków masowego komunikowania… pic.twitter.com/8LGXi3H94g — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 5, 2026 Rozwiń