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Polska

Ze stacji kolejowych znikną oznaczenia torów. Pilotażowy program resortu infrastruktury

Dworzec Centralny
Ze stacji kolejowych znikną oznaczenia torów. Pilotażowy program resortu infrastruktury
Źródło wideo: TVN24
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Kolejarze na dworcach i stacjach na próbę likwidują oznaczenia torów – zostaną już tylko oznakowania peronów. Podróżni w gąszczu liczb i liter mają się już nie gubić, szukając swojego pociągu. Pilotaż nowego oznakowania wprowadzono na stacji w Mysłowicach.

Na dworcu kolejowym Warszawa Centralna podróżni mogą się natknąć na peron, sektor i tor - każdy ma swój numer. Pasażerowie potwierdzają, że w związku z tym łatwo jest o pomyłkę. W natłoku informacji można się pogubić. - Dochodziło do pomyłek - przyznał wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.

- Mamy perony, tory. Ludzie trochę nie rozróżniają tych dwóch rzeczy. Perony czasami są z literką A i B. Po co to wszystko? Po co tak komplikować system? - zastanawiał się prezes Fundacji ProKolej dr Jakub Majewski.

Ze stacji kolejowych znikną oznaczenia torów
Ze stacji kolejowych znikną oznaczenia torów
Źródło zdjęcia: TVN24

Piotr Figiel z fundacji Nowe Spojrzenie - organizacji przeciwdziałającej dyskryminacji - jest za likwidacją podwójnych oznaczeń. Wybrałby jednak numerację torów, a nie peronów.

Kolejarze są innego zdania - przekonują, że pasażerowie szukają miejsca, gdzie mają czekać na pociąg, czyli peronu, a nie toru.

Pilotaż w sprawie oznaczeń torów w Mysłowicach

W ramach pilotażu pasażerowie kierowani będą tylko na perony. Znikną numery torów. - Wprowadzamy uproszczenie, które polega na tym, że każda krawędź peronowa jest osobnym peronem - przekazał Malepszak. Pilotaż ruszy 25 października w Mysłowicach.

Tomasz Gidelski ze stowarzyszenia Bezpieczna i Przyjazna Kolej wyjaśnił, że podróżny, słysząc konkretny peron, będzie wiedział, z której strony pociąg powinien wjechać.

13 grudnia oznakowania torów znikną z tablic informacyjnych na kolejnych stacjach: Milówka, Sól, Rajcza, Skarżysko-Kamienna i Środa Wielkopolska. Po kilku tygodniach pilotażu kolejarze poproszą podróżnych o wypełnienie ankiet.

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Tagi:
Kolejpociągi
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