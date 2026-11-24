Polska Zwrot w Nvidii, naruszenie polskiej przestrzeni, policjant opuścił szpital Oprac. Adam Styczek |

Jensen Huang wraca na stanowisko szefa Nvidii Źródło wideo: TVN24, Reuters Źródło zdj. gł.: REUTERS POOL

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Zwrot w sprawie szefa Nvidii

Jensen Huang wraca na stanowisko prezesa, dyrektora generalnego i członka zarządu - przekazała firma Nvidia w komunikacie. Huang odszedł po doniesieniach o romansach, w tym z kobietą podejrzewaną o szpiegostwo na rzecz Chin. Za powrotem Huanga na stanowisko prezesa Nvidii opowiadał się prezydent USA Donald Trump.

W rozmowie z CNBC Trump powiedział, że uważa swoją interwencję w sprawie firmy Nvidia za "bardzo ważną". Dodał, że w niedzielę wieczorem rozmawiał z Huangiem i że "był reprezentowany na posiedzeniu rady nadzorczej".

Jensen Huang Źródło zdjęcia: REUTERS POOL

Naruszenie polskiej przestrzeni i alert RCB

W poniedziałek późnym wieczorem doszło do krótkotrwałego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski bezzałogowy statek powietrzny - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ). Rządowe Centrum Bezpieczeństwo ogłosiło alert dla województwa lubelskiego, który został już odwołany.

Wojsko wydało autoryzację na zestrzelenie obiektu. "Po zmianie kursu bezzałogowego statku powietrznego na kierunek wschodni, uwzględniając potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej i możliwe skutki zestrzelenia, podjęto decyzję o odstąpieniu od użycia uzbrojenia" - wskazano w komunikacie.

Wniosek prokuratora w sprawie trojga parlamentarzystów

Prokurator Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej w Warszawie poinformowała o złożeniu przez prokuratora generalnego wniosków o uchylenie immunitetów trójce posłów w związku z aferą w Collegium Humanum.

Wnioski dotyczą Ewy Leniart, Daniela Milewskiego i Michała Kołodziejczaka. Pierwszych dwoje posłów wybrano z list Prawa i Sprawiedliwości. Michał Kołodziejczak startował z list Koalicji Obywatelskiej.

Policjant wyszedł ze szpitala, napisał list

Starszy posterunkowy Jakub Kulik, jeden z policjantów, którzy powstrzymali zamachowca w Krakowie, opublikował list otwarty. Podziękował za wsparcie i napisał, że chciałby skupić się przede wszystkim "na swoim powrocie do zdrowia oraz jego przyjaciela, partnera z patrolu".

Wcześniej informację o wypisaniu policjanta ze szpitala potwierdziło biuro prasowe Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II. Policja poinformowała, że funkcjonariusz został przewieziony do innej placówki medycznej, gdzie będzie kontynuował leczenie.

Ustalenia po spotkaniu Rady Północnoatlantyckiej

W Kwaterze Głównej NATO w Brukseli spotkała się Rada Północnoatlantycka, główny organ decyzyjny Sojuszu. Na posiedzeniu poświęconym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej Polskę reprezentował między innymi wiceszef MON Paweł Zalewski.

Zalewski poinformował po spotkaniu, że do dyspozycji Polski będzie postawiony jeden samolot wczesnego ostrzegania AWACS. Mówił też o eskalacji ze strony Rosji, na którą "musimy się przygotować".

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