Grają rolę osobiste przekonania Jarosława Kaczyńskiego, ale bez wątpienia grają też rolę różne rachuby polityczne. Moim zdaniem to jest jeden z elementów swego rodzaju gry z opozycją - powiedział w "Kropce nad i" poseł Koalicji Obywatelskiej profesor Paweł Kowal, komentując zapowiedź projektu ustawy Prawa i Sprawiedliwości dotyczącego ochrony zwierząt. Odnosząc się do głosów krytyki, które padły pod adresem projektu doradca prezydenta Andrzej Zybertowicz przyznał, że nie wie, czyje stanowisko przeważy. - Nie analizowałem tej sprawy, jak to zwykle bywa w takich przypadkach diabeł może tkwić w szczegółach - podkreślił.

Zakaz hodowli zwierząt futerkowych, wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, utworzenie rady ds. zwierząt przy ministerstwie rolnictwa - to ramowe założenia zapowiadanego projektu ustawy autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, dotyczącego zwiększenia ochrony zwierząt. Ma on zostać złożony w Sejmie w tym tygodniu.

Prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński mówiąc o projekcie tzw. "piątki dla zwierząt" przekonywał, że "to jest ustawa, którą z całą pewnością poprą w Polsce wszyscy dobrzy ludzie. - Jestem o tym przekonany - dodał.

Krytyczne wobec tego pomysłu zdanie wyraził w Radiu Maryja hodowca zwierząt futerkowych Szczepan Wójcik. Mówił, że czuje się "zdradzony przez Prawo i Sprawiedliwość" oraz, że "PiS wbił nóż w plecy polskiemu rolnictwu".

Kowal: nauczyło mnie życie, że na końcu i tak wygra racja księdza Rydzyka

O tej sprawie dyskutowali w "Kropce nad i" w TVN24 poseł Koalicji Obywatelskiej, profesor Paweł Kowal i doradca prezydenta Andrzeja Dudy, profesor Andrzej Zybertowicz.

Zdaniem Kowala, w kontekście propozycji PiS "oczywiście grają rolę osobiste przekonania Jarosława Kaczyńskiego, ale bez wątpienia grają też rolę różne rachuby polityczne". - Moim zdaniem to jest jeden z elementów swego rodzaju gry z opozycją. Bo Jarosław Kaczyński zawsze, kiedy pokazuje się z kotem albo w jakimś kontekście ze zwierzętami, albo z projektem ustawy - bo to przecież nie jest pierwsza taka sytuacja - to chce zyskać trochę sympatii - ocenił. - Chce wysłuchać tych miłych słów, szczególnie od wrażliwych przecież na punkcie doli zwierząt posłów Lewicy - mówił dalej.

Zastrzegł, by poczekać na projekt nowego prawa, "bo na razie projektu nie ma, nawet koncepcji nie ma". - Jest tylko pięć punktów - zauważył.

- Nauczyło mnie życie, żeby za wcześnie nie bić brawa, nauczyło mnie życie, żeby takie trudne tematy rozwiązywać w dialogu społecznym, ale przede wszystkim mnie nauczyło, że na końcu i tak wygra racja księdza (dyrektora Radia Maryja, Tadeusza - przyp. red.) Rydzyka - kontynuował Kowal.

Przyznał, że ma wrażenie, że "ten projekt jest – tak, jak dwa czy trzy lata temu – używany też trochę do dezintegracji opozycji". - Do tego, żeby pokazać, że opozycja popiera władzę, a władza i tak potem zrobi po swojemu. Na razie zresztą nie ma o czym mówić, bo nie ma projektu - dodał.

Wtorkowa zapowiedź nowego prawa, to kolejny już projekt PiS dotyczący zwiększenia ochrony zwierząt. W listopadzie 2017 roku posłowie PiS wnieśli do Sejmu projekt ustawy o ochronie zwierząt. Zakładał on wzmocnienie ochrony prawnej zwierząt, wprowadzenie obowiązku znakowania psów i utworzenie centralnego rejestru, zakaz hodowli zwierząt na futra i wykorzystywania zwierząt w cyrkach. Podpisał się pod nim m.in. prezes partii Jarosław Kaczyński. Ostatecznie prace nad projektem zostały zawieszone.

"Diabeł może tkwić w szczegółach"

Zybertowicz przyznał, że "nie wie", czyje stanowisko przeważy w kwestii projektu ustawy, ponieważ "nie analizował tej sprawy". - Nie analizowałem tej sprawy, jak to zwykle bywa w takich przypadkach diabeł może tkwić w szczegółach, to znaczy w konkretnych zapisach ustawowych - ocenił.

Jak mówił, "dopiero po tym, jak zobaczymy konkretne rozporządzenia, jakieś konkretne zapisy ustawowe, to będzie można ocenić i przewidywać coś".

Pytany, czy ewentualne rozbieżne stanowiska wobec tej sprawy koalicjantów PiS w ramach Zjednoczonej Prawicy mogą mieć wpływ na toczące się rozmowy o rekonstrukcji rządu, Zybertowicz odparł: - Odpowiem, jak rabin: będzie albo nie będzie miało wpływu.

