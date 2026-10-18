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Polska

Odwołany alert RCB dla Lubelszczyzny. "Brak zagrożenia"

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Polskie myśliwce F-16 (zdjęcie ilustracyjne)
Goryszewski: trwa weryfikacja, czy polskiej przestrzeni powietrznej nie naruszył niezidentyfikowany obiekt
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: mjr R.Siemaszko/MON
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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert wysłany do mieszkańców województwa lubelskiego w związku z atakami Rosji na Ukrainę. Operowało polskie lotnictwo.

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla mieszkańców Lubelszczyzny został wysłany chwilę przed godziną 6.30. Przed godziną 7 RCB przekazało, że alert został odwołany. "UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - przekazano mieszkańcom województwa lubelskiego.

"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmiał wcześniejszy komunikat.  

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Wojsko PolskieAlert RCBRządowe Centrum Bezpieczeństwa
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