Odwołany alert RCB dla Lubelszczyzny. "Brak zagrożenia"
Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla mieszkańców Lubelszczyzny został wysłany chwilę przed godziną 6.30. Przed godziną 7 RCB przekazało, że alert został odwołany. "UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - przekazano mieszkańcom województwa lubelskiego.
"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmiał wcześniejszy komunikat.
Źródło: tvn24.pl