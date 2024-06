To są historie nasze, rodzinne - mówił dziennikarz TVN24 Piotr Jacoń, autor publikacji "Wiktoria. Transpłciowość to nie wszystko", w czasie autorskiego spotkania w klubie Niebo w Warszawie. Maja Heban ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza zwróciła uwagę, że z książki "bije dojrzałość procesu".

Jego "Wiktoria. Transpłciowość to nie wszystko" - jak sam przyznał - to bardzo osobista książka. - To są historie nasze, rodzinne. To są moje rozmowy z Wiktorią, Helą, także z Magdą, do jakiegoś stopnia tam są też rozmowy mnie ze mną, bo ja też się sobie przyglądam - dodał. - Oddaję wam bardzo osobistą książkę" - mówił.