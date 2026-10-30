Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"W każdym odcinku mnie coś zaskakiwało". Marta Abramczyk o nowym podcaście "Archiwum zbrodni"

|
Marta Abramczyk
Marta Abramczyk o nowym podcaście "Archiwum zbrodni"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W TVN24+ zadebiutował pierwszy odcinek podcastu kryminalnego "Archiwum zbrodni". Rozmówcami dziennikarki Marty Abramczyk są eksperci z dziedziny kryminologii i kryminalistyki. Jak mówiła na antenie TVN24, w każdym odcinku ją coś "zaskakiwało, mimo że trochę akt sądowych przewertowała i rozmawiała z wieloma takimi osobami".

Marta Abramczyk, reporterka stacji i autorka reportaży o tematyce kryminalnej, w podcaście "Archiwum zbrodni" w TVN24+ zabiera słuchaczy tam, gdzie zwykle nie mają wstępu: do zakładów karnych i psychiatrycznych, pokojów przesłuchań, sal sądowych i miejsc zbrodni.

W premierowym odcinku "Co mówią zwłoki?" gościnią dziennikarki jest dr hab. n. med. Aleksandra Borowska-Solonynko, kierowniczka Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która od 20 lat wykonuje sekcje zwłok i ustala przyczyny zgonów.

ZOBACZ PODCAST "ARCHIWUM ZBRODNI" W TVN24+

OGLĄDAJ: Co mówią zwłoki i czym są "trupie farmy"? Tajniki pracy medyków sądowych
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Czy zapach zwłok da się zapomnieć?

Jak mówiła na antenie TVN24 Abramczyk, jej gościni "opowiada o tym, co się dzieje z ciałem po śmierci, w jaki sposób rozkłada się, jakie zapachy unoszą się w prosektorium i czy ten zapach śmierci, zapach ciała da się zapomnieć". Oceniła, że jest "wiele ciekawych wątków".

Abramczyk przekazała, że zaplanowano osiem odcinków podcastu. Zapowiedziała, że będzie między innymi rozmowa z sędzią z wydziału karnego, który "podaje mnóstwo przykładów takich zbrodni, gdzie był osobą, która wydawała wyrok". - To są głośne medialne sprawy, jak na przykład lincz we Włodawie, zaginięcie Joanny Gibner - dodała.

OGLĄDAJ: Dzień Matki
repo Dzień Matki w Plusie
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

- Mówi też o tym, z czym się mierzą sędziowie, wydając na przykład karę dożywotniego więzienia. Nam się wydaje, że być może nie jest to obciążone jakimś wielkim kosztem, też personalnym jeżeli chodzi o sędziów. Okazuje się, że oni również nie śpią po nocach, kiedy takie trudne decyzje muszą podejmować - mówiła dziennikarka.

Wśród jej rozmówców będą też między innymi policjanci operacyjni "zajmujący się między innymi zwalczaniem przestępstw handlu ludźmi, wyłapywaniem pedofilów w internecie".

Czy coś zaskoczyło dziennikarkę? - W każdym odcinku mnie coś zaskakiwało, mimo że trochę tych akt sądowych przewertowałam i rozmawiałam z wieloma takimi osobami, które te profesje prezentują. Na przykład, w pierwszym odcinku będzie mowa o tak zwanych trupich farmach, które są w Stanach Zjednoczonych. (...) To są takie pola, działki wydzielone na części, gdzie w różnych warunkach zakopuje się zwłoki po to, żeby sprawdzić, jak one się rozkładają. To jest bardzo potrzebne do badań, żebyśmy mogli zobaczyć rzeczywiście, w jakich warunkach te zwłoki, w jakim tempie chociażby się rozkładają. A to z kolei jest potrzebne do pracy w prosektorium - powiedziała.

"Wierzymy, że słuchacze wciąż chcą takich historii"

- Wchodzimy na wymagający, bo już bogaty rynek podcastów kryminalnych, ale wierzymy, że słuchacze wciąż chcą takich historii. Wiemy też, że mamy coś, co wyróżnia nasz program: dziennikarskie doświadczenie, wiedzę i wrażliwość Marty Abramczyk, która od lat zajmuje się tematyką kryminalną. Nie interesuje nas sensacja ani samo opowiadanie, że zbrodnie się zdarzają i jaki miały przebieg. Chcemy pójść dalej i głębiej. Zależy nam na rozmowach z ludźmi, którzy z tą ciemną stroną rzeczywistości mierzą się na co dzień. Słuchacze szukają w kryminałach emocji i dreszczu, my damy im tę adrenalinę, ale i wiedzę, kontekst i odpowiedź na pytanie, skąd się biorą takie zbrodnie - powiedziała Beata Biel, wicenaczelna tvn24.pl.

Producentami podcastu "Archiwum zbrodni" w TVN24+ są Piotr Szymanek i Szymon Kazimierczak.

Źródło: TVN24
Udostępnij:
Czytaj także:
imageTitle
Teraz dopiero się zacznie. Polskie drużyny poznały rywali w drugiej rundzie Ligi Mistrzów
Najnowsze
shutterstock_2801208633
Polacy przetestowali psychodelik z jadu ropuchy. Psychiatra: poprawa już następnego dnia
Zdrowie
Spotkania ministrów spraw zagranicznych państw G20 w Atlancie
Spotkanie w ramach G20, a w tle kontrowersje. Nie będzie wspólnego zdjęcia
Świat
Tragiczny wypadek koło Gorzowa Wielkopolskiego
"Miał 12 sekund na reakcję". Nie wykonał manewru, zginęły trzy osoby
Lubuskie
imageTitle
Pary Pucharu Polski rozlosowane. Będzie sensacyjny ćwierćfinalista
EUROSPORT
Usłyszeli zarzuty działanie w zorganizowanej grupie przestępczej (23.03.2025)
Nielegalny alkohol w paczkach kurierskich. Siedem osób na ławie oskarżonych
Białystok
shutterstock_1178718628
Bary mleczne z nieprawidłowościami. Są wyniki kontroli
BIZNES
Stare Powązki w Warszawie
Technologia na cmentarzu. Na tych nekropoliach działa wyszukiwarka grobów
WARSZAWA
Narodowa Debata o Zdrowiu w Sejmie
"Dość tej wojny". Apel o długofalową reformę ochrony zdrowia
Piotr Wójcik
Donald Trump
Dlaczego odwołał wiece? Ostra reakcja Trumpa
Świat
Piekarnia "Galeria Wypieków" na Mokotowie
40 tysięcy kary za dwa centymetry szyldu. Zwrot akcji w głośnej sprawie
Dariusz Gałązka
Piotr Borys, prezes CPK
Jest nowy prezes spółki CPK. "Port Polska to zobowiązanie, także wobec przyszłych pokoleń"
BIZNES
Siedziba UE - flagi państw członkowskich
Europa z rekordowym zadłużeniem. Polska zwraca uwagę
BIZNES
imageTitle
Montreal nie zobaczy Maliszewskiej. "Próbowałam, łudziłam się, oczekiwałam"
EUROSPORT
Grzegorz Braun przed krakowskim oddziałem IPN
Burza przed posiedzeniem RBN. Politycy o "rosyjskich onucach" i "jakości dyskusji"
Polska
Kaczyński
Kaczyński przesłuchany. Zabrał głos po wyjściu z prokuratury
Polska
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Po zmianie zarzutów to już nie zbrodnia, sprawą musi się zająć inny sąd
Trójmiasto
tankowanie benzyna stacja paliwo
Ceny paliw na weekend. Nowe stawki
BIZNES
zakupy inflacja
Inflacja w Polsce w dół. Tusk: spadła, bo zmusiliśmy prezydenta
BIZNES
Zabezpieczono 53 automaty do gier
Byli jak głowa hydry. Gdy zabierano im automaty, wstawiali nowe
Katowice
imageTitle
Rosjanie wracają, obawy zostają
EUROSPORT
Lokalne zawieszenie broni w Ołeszkach (październik 2026)
Dotarli do mieszkańców odciętych przez Rosję Ołeszek. Pierwsze zdjęcia
Świat
Adam Gomoła
Poseł, jego rodzice i pieniądze z Sejmu. "To nie wygląda dobrze"
Sebastian Zakrzewski, Radomir Wit
Bójka kierowców na skrzyżowaniu w Warszawie
Atak na małżeństwo na skrzyżowaniu. Auto znalezione na Pradze
WARSZAWA
Greckie ulice zostały zalane wodą powodziową
Trzy lata po Danielu ulicami znów płynęły rwące potoki
METEO
Grozi mu do 15 lat więzienia
Miał nóż, zaczepiał przechodniów. Rodziniem groził śmiercią
Lublin
Donald Tusk
Tusk: Polska staje się energetyczną potęgą na Bałtyku
BIZNES
Jensen Huang
Nvidia w centrum afery szpiegowskiej. "Czyste oszczerstwo"
BIZNES
Kładka do Cytadeli na wizualizacjach
Konserwator nie dał zgody na nasyp. Muzeum musi zmienić plany
Dariusz Gałązka
Skradzionym autem jechał z Niemiec do Polski
Skradzionym autem jechał z Niemiec do Polski. Był pijany
Lubuskie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica