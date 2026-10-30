Polska "W każdym odcinku mnie coś zaskakiwało". Marta Abramczyk o nowym podcaście "Archiwum zbrodni" Oprac. Justyna Sochacka |

Marta Abramczyk o nowym podcaście "Archiwum zbrodni" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Marta Abramczyk, reporterka stacji i autorka reportaży o tematyce kryminalnej, w podcaście "Archiwum zbrodni" w TVN24+ zabiera słuchaczy tam, gdzie zwykle nie mają wstępu: do zakładów karnych i psychiatrycznych, pokojów przesłuchań, sal sądowych i miejsc zbrodni.

W premierowym odcinku "Co mówią zwłoki?" gościnią dziennikarki jest dr hab. n. med. Aleksandra Borowska-Solonynko, kierowniczka Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która od 20 lat wykonuje sekcje zwłok i ustala przyczyny zgonów.

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Czy zapach zwłok da się zapomnieć?

Jak mówiła na antenie TVN24 Abramczyk, jej gościni "opowiada o tym, co się dzieje z ciałem po śmierci, w jaki sposób rozkłada się, jakie zapachy unoszą się w prosektorium i czy ten zapach śmierci, zapach ciała da się zapomnieć". Oceniła, że jest "wiele ciekawych wątków".

Abramczyk przekazała, że zaplanowano osiem odcinków podcastu. Zapowiedziała, że będzie między innymi rozmowa z sędzią z wydziału karnego, który "podaje mnóstwo przykładów takich zbrodni, gdzie był osobą, która wydawała wyrok". - To są głośne medialne sprawy, jak na przykład lincz we Włodawie, zaginięcie Joanny Gibner - dodała.

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- Mówi też o tym, z czym się mierzą sędziowie, wydając na przykład karę dożywotniego więzienia. Nam się wydaje, że być może nie jest to obciążone jakimś wielkim kosztem, też personalnym jeżeli chodzi o sędziów. Okazuje się, że oni również nie śpią po nocach, kiedy takie trudne decyzje muszą podejmować - mówiła dziennikarka.

Wśród jej rozmówców będą też między innymi policjanci operacyjni "zajmujący się między innymi zwalczaniem przestępstw handlu ludźmi, wyłapywaniem pedofilów w internecie".

Czy coś zaskoczyło dziennikarkę? - W każdym odcinku mnie coś zaskakiwało, mimo że trochę tych akt sądowych przewertowałam i rozmawiałam z wieloma takimi osobami, które te profesje prezentują. Na przykład, w pierwszym odcinku będzie mowa o tak zwanych trupich farmach, które są w Stanach Zjednoczonych. (...) To są takie pola, działki wydzielone na części, gdzie w różnych warunkach zakopuje się zwłoki po to, żeby sprawdzić, jak one się rozkładają. To jest bardzo potrzebne do badań, żebyśmy mogli zobaczyć rzeczywiście, w jakich warunkach te zwłoki, w jakim tempie chociażby się rozkładają. A to z kolei jest potrzebne do pracy w prosektorium - powiedziała.

"Wierzymy, że słuchacze wciąż chcą takich historii"

- Wchodzimy na wymagający, bo już bogaty rynek podcastów kryminalnych, ale wierzymy, że słuchacze wciąż chcą takich historii. Wiemy też, że mamy coś, co wyróżnia nasz program: dziennikarskie doświadczenie, wiedzę i wrażliwość Marty Abramczyk, która od lat zajmuje się tematyką kryminalną. Nie interesuje nas sensacja ani samo opowiadanie, że zbrodnie się zdarzają i jaki miały przebieg. Chcemy pójść dalej i głębiej. Zależy nam na rozmowach z ludźmi, którzy z tą ciemną stroną rzeczywistości mierzą się na co dzień. Słuchacze szukają w kryminałach emocji i dreszczu, my damy im tę adrenalinę, ale i wiedzę, kontekst i odpowiedź na pytanie, skąd się biorą takie zbrodnie - powiedziała Beata Biel, wicenaczelna tvn24.pl.

Producentami podcastu "Archiwum zbrodni" w TVN24+ są Piotr Szymanek i Szymon Kazimierczak.