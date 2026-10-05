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Polska

Nowe mundury "Ryś" dla Wojska Polskiego. "Ogłaszamy zmianę rewolucyjną"

Filip Czekała
Kamila Grenczyn
Zespół autorów
Filip CzekałaOprac. Kamila Grenczyn
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Żołnierze po zakończeniu prezentacji nowego umundurowania taktycznego dla Wojska Polskiego
"Ryś" - nowy wzór munduru dla Wojska Polskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada
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W Wojsku Polskim po 33 latach wymienione zostaną mundury. Nowy wzór ma zapewnić lepszy kamuflaż. - Przełoży się to na diametralną i radykalną poprawę bezpieczeństwa naszych żołnierzy - ocenił szef Sztabu Generalnego WP.

W poniedziałek w 1. Dywizji Piechoty Legionów w Ciechanowie zaprezentowane zostały mundury nowego wzoru, które mają niedługo trafić do żołnierzy Wojska Polskiego. Wśród ich zalet ma być między innymi większa wytrzymałość, wygoda i lepszy kamuflaż.

"Ryś" lepszy niż "Pantera"

- Żołnierz Wojska Polskiego jest najważniejszy, jego bezpieczeństwo, przygotowanie i komfort służby. Dlatego po kilkunastu miesiącach prac ogłaszamy zmianę rewolucyjną dla Wojska Polskiego - mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Przypomniał, że obecny wzór - "Pantera" - ma już 33 lata.

Zastąpi go "Ryś". - Ryś to drapieżnik polski, a ten mundur jest na wskroś polski. Został zaprojektowany w Polsce, został sprawdzony przez polskich żołnierzy i będzie w 100 procentach produkowany w Polsce. To jest bardzo ważne, żeby tutaj stawiać na lokalnych, rodzimych producentów, przedsiębiorców, którzy będą z nami współtworzyć dzisiaj tę rewolucyjną dla każdego żołnierza zmianę w armii - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Nowe mundury dla żołnierzy
Prezentacja nowego umundurowania taktycznego dla żołnierzy Wojska Polskiego,
Prezentacja nowego umundurowania taktycznego dla żołnierzy Wojska Polskiego,
Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP
Prezentacja nowego umundurowania taktycznego dla żołnierzy Wojska Polskiego,
Prezentacja nowego umundurowania taktycznego dla żołnierzy Wojska Polskiego,
Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP
Prezentacja nowego umundurowania taktycznego dla żołnierzy Wojska Polskiego,
Prezentacja nowego umundurowania taktycznego dla żołnierzy Wojska Polskiego,
Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP
Nowe mundury dla żołnierzy
Nowe mundury dla żołnierzy
Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP
Prezentacja nowego umundurowania taktycznego dla żołnierzy Wojska Polskiego,
Prezentacja nowego umundurowania taktycznego dla żołnierzy Wojska Polskiego,
Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP
Nowe mundury dla żołnierzy
Nowe mundury dla żołnierzy
Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP
Prezentacja nowego umundurowania taktycznego dla żołnierzy Wojska Polskiego,
Prezentacja nowego umundurowania taktycznego dla żołnierzy Wojska Polskiego,
Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP
Prezentacja nowego umundurowania taktycznego dla żołnierzy Wojska Polskiego,
Prezentacja nowego umundurowania taktycznego dla żołnierzy Wojska Polskiego,
Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP
Prezentacja nowego umundurowania taktycznego dla żołnierzy Wojska Polskiego,
Prezentacja nowego umundurowania taktycznego dla żołnierzy Wojska Polskiego,
Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP
Prezentacja nowego umundurowania taktycznego dla żołnierzy Wojska Polskiego,
Prezentacja nowego umundurowania taktycznego dla żołnierzy Wojska Polskiego,
Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP

Zaznaczył, że według badań nowy kamuflaż sprawia, iż żołnierze są dużo mniej widoczni w terenie zarówno w dzień, jak i w nocy. - Jest on dużo bardziej komfortowy dla każdego żołnierza, dostosowany do potrzeb kobiet i mężczyzn - wskazał. 

Kosiniak-Kamysz: przed nami wielki proces wdrażania nowego munduru

Proces wdrażania nowego munduru w nowym kamuflażu będzie się odbywać etapowo. Ma się rozpocząć jeszcze w 2026 r. od jednostek Tieru 1. W tym roku ubrania trafić mają do 7500 żołnierzy. - To nie jest proces łatwy. Wymiana mundurów w policji trwa już od kilku lat, a jeszcze w pełni nie została zakończona. A wojsko jest dużo większą strukturą niż policja - podkreślił minister.

Koszt jednego nowego munduru to około 1000 złotych. W przyszłym roku - jak zapowiedział - MON wyda nie mniej niż miliard złotych na wyposażenie żołnierzy w nowe mundury. - Będziemy w to inwestować, bo ich bezpieczeństwo, zdolność do ukrycia, komfort służby są dla nas absolutnie najważniejsze - deklarował Kosiniak-Kamysz.

Prezentacja nowego umundurowania taktycznego dla żołnierzy Wojska Polskiego
Prezentacja nowego umundurowania taktycznego dla żołnierzy Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: PAP/Albert Zawada

Przedstawiciele wojska prezentujący nowe mundury przekazali między innymi, że zapewniają one około 30 procent lepszą zdolność maskowania niż dotychczasowe. Stworzone są też z nowego materiału o 30 procent większej odporności na rozdzieranie i 7 razy większej odporności na ścieranie. Mają także cechować się lepszą trwałością kolorów kamuflażu i większą elastycznością, zapewniającą komfort żołnierzom.

Mundury zostały zaprojektowane w wersji męskiej i damskiej, a ich wzory zostały opatentowane i zastrzeżone na terenie Polski i UE.

- Zmiana ta wynika z rozmów z żołnierzami, ich potrzeb, ich oczekiwań - podsumował wicepremier Kosiniak-Kamysz.

"Zmiana ta wynika z rozmów z żołnierzami, ich potrzeb, ich oczekiwań"
Źródło: TVN24

Mundurowy wyścig zbrojeń

- Historia kamuflażu jest de facto historią pewnego wyścigu pomiędzy rozwojem systemów rażenia i systemów obserwacji, które dalece się rozwinęły, a sposobem, w jaki Siły Zbrojne próbują zapobiegać wykrywaniu, identyfikacji, rozpoznaniu i ostatecznie rażeniu żołnierzy - powiedział gen. Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Zaznaczył, że w obecnych czasach do tego doszedł jeszcze jeden "szalenie groźny" czynnik, czyli to, że "pole walki stało się już zupełnie transparentne, a tę transparentność wykorzystuje mechanizm sztucznej inteligencji, który umożliwia zdecydowaną poprawę efektywności identyfikacji, wykrywania i w konsekwencji rażenia ludzi". - To jest najlepszy moment, w którym mogliśmy zdecydować się na wdrożenie nowego kamuflażu, wielośrodowiskowego kamuflażu nowej generacji, który na nowo pozwala nam stanąć do wyścigu, pozwala nam w swej istocie doprowadzić do tego, że przełoży się to na diametralną i radykalną poprawę bezpieczeństwa naszych żołnierzy - podkreślił.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Wojsko PolskieWojsko
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