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Nowe oświadczenie sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej. "Trybunał już działa"

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Anna Korwin-Piotrowska
"Trybunał już działa". Oświadczenie Anny Korwin-Piotrowskiej
Źródło wideo: Trybunał Konstytucyjny
Źródło zdj. gł.: TK
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Sędzia Anna Korwin-Piotrowska opublikowała wykaz nierozpoznanych spraw w Trybunale Konstytucyjnym. Jest ich w sumie 1171, z czego ponad 700 nie nadano żadnego biegu. W nowym oświadczeniu zapewniła, że będą one sprawnie rozpoznawane.

W poniedziałek wieczorem na oficjalnej stronie Trybunału Konstytucyjnego opublikowano wykaz wszystkich spraw oraz nagranie wideo Anny Korwin-Piotrowskiej, sędzi, która w piątek ogłosiła, że przejęła kierowanie instytucją. - Jest 2 listopada, Trybunał Konstytucyjny działa - powiedziała w nagraniu.

- To ważne, by państwo wiedzieli, jaki jest stan otwarcia. Z naszego wstępnego audytu wynika, że w Trybunale zalega aż 1171 spraw, z czego ponad 700 nie nadano żadnego biegu. Skarg konstytucyjnych, a więc tych wnoszonych przez obywateli, zalega niemal 350 - poinformowała sędzia.

Z wykazu wynika, że 465 sprawom nadano bieg, a 706 jest na etapie kontroli wstępnej. W obu przypadkach w ogromnej większości są to skargi konstytucyjne.

Wykaz spraw skierowanych do Trybunału Konstytucyjnego i nierozpatrzonych do 30 października 2026 roku

Korwin-Piotrowska oceniła, że to wielkie zobowiązanie dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego. - Mogę już teraz zapewnić, że sprawy według jasnych i przejrzystych kryteriów będą wyznaczane i sprawnie rozpoznawane - oświadczyła.

Anna Korwin-Piotrowska
Anna Korwin-Piotrowska
Źródło zdjęcia: TK

"Trybunał już działa"

Sędzia zapowiedziała, że we wtorek, na zwołanym przez nią na godzinę 15.30 Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów TK, odbędzie się praca nad planem dochodów i wydatków na 2027 rok. 

- Będziecie państwo mogli nam towarzyszyć w tych pracach, a zaraz po uchwaleniu budżetu zostanie on upubliczniony i przekazany niezwłocznie do prac parlamentarnych w Sejmie - obiecała.

Oceniła, że nie może być przestrzeni na manipulację, a cała komunikacja Trybunału będzie się odbywała przez media publiczne.

- Mimo trudności, które wszyscy widzicie, pracujemy nad tym, by Trybunał Konstytucyjny mógł normalnie funkcjonować, by zasłużył na miano sądu niezależnego, apolitycznego i sprawnego, tak jak to było kiedyś. Sądu kontroli konstytucyjnej nad poczynaniami polityków, sądu ochrony praw i wolności obywatelskich - mówiła Korwin-Piotrowska i powtórzyła: - Trybunał już działa.

Trybunał Konstytucyjny "otwarty dla sędziów"

Sędzia powiedziała również, że "każdy sędzia sprawujący urząd może wejść do Trybunału Konstytucyjnego". 

- Jedynie względy bezpieczeństwa, również uczestników demonstracji przed siedzibą Trybunału i związane z tym rekomendacje policji, decydują o czasowym braku możliwości wejścia od Alei Szucha. Trybunał jest jednak otwarty dla sędziów, tyle że w sposób indywidualnie uzgodniony - poinformowała.

Na końcu wystąpienia Korwin-Piotrowska zapowiedziała, że we wtorek zostaną przekazane kolejne informacje, "które będą dotyczyły nie tylko tego, co się wydarzyło, ale też konkretnych planów na najbliższą przyszłość". - Pracujemy po to, by Trybunał Konstytucyjny poprzez swoje działania odzyskał zaufanie społeczne, państwa zaufanie - oświadczyła.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Anna Korwin-PiotrowskaTrybunał Konstytucyjny
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