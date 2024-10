"Polska musi mieć taką strategię, bo Polacy są zaniepokojeni"

Polska musi mieć taką strategię migracyjną, dlatego że Polacy są zaniepokojeni tym, że państwo nie kontroluje swoich granic - powiedział w "Faktach po Faktach" minister sportu i turystyki Sławomir Nitras. Zapewnił, że zna założenia nowej strategii, a w czterech resortach trwają "zmiany ustawowe" w oparciu o nie. W najbliższy czwartek minister przedstawi założenia strategii przygotowań Polski do organizacji Igrzysk Olimpijskich w 2040 roku w Warszawie.

W sobotę premier Donald Tusk podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej zapowiedział, że we wtorek 15 października na posiedzeniu Rady Ministrów przedstawi rządową strategię migracyjną "Odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo". Jednym z jej elementów będzie czasowe terytorialne zawieszenie prawa do azylu. Po jego deklaracji posypały się negatywne komentarze, przede wszystkim ze strony organizacji humanitarnych.

- Ta strategia, którą pan premier wczoraj zapowiedział, a którą rząd we wtorek przyjmie, jest taką wytyczną dla wszystkich urzędników najwyższego szczebla, którzy muszą wiedzieć, jaką politykę ma państwo - powiedział minister.

Powiedział, że "osiem lat rządów PiS-u to było jechanie na oślep i na oklep". - Retoryka antyimigrancka, a jednocześnie brak jakiejkolwiek strategii państwa w tym zakresie. To pan minister (Mariusz) Błaszczak jako minister spraw wewnętrznych zlikwidował, unieważnił strategię migracyjną do Polski i nigdy alternatywnego dokumentu nie opracował. Polska musi mieć taką strategię, dlatego że Polacy są zaniepokojeni tym, że państwo - tak jak powiedział premier Tusk - nie kontroluje swoich granic - uważa Nitras.