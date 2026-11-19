Polska Premier o tajnej akcji służb przy granicy Oprac. Mateusz Czajka |

Donald Tusk opowiedział o akcji służb Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Artur Reszko/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Na przełomie października i listopada 2026 roku polskie służby specjalne, policja oraz elitarne jednostki Wojska Polskiego przeprowadziły tajną operację prewencyjno-odstraszającą - poinformowała w środę "Rzeczpospolita". Zdaniem dziennika, działania te pozwoliły udaremnić planowaną przez Rosję prowokację dywersyjną przy granicy z obwodem królewieckim.

"Zdecydowaliśmy się na wzmocnienie ochrony"

- Otrzymaliśmy sygnały, że może dojść do jakichś nieakceptowalnych zdarzeń właśnie w pobliżu granicy polsko-rosyjskiej i dlatego na wszelki wypadek zdecydowaliśmy się na wzmocnienie ochrony granicy i to w taki dość masywny sposób - powiedział w czwartek premier, spytany o tę sprawę podczas briefingu w samolocie z Berlina do Warszawy.

Powiedział, że "rzeczywiście Straż Graniczna zaobserwowała pewne takie niecodzienne sytuacje po drugiej stronie granicy", jakieś "grupy ludzi z latarkami" poruszających się pod osłoną nocy.

- Nie mamy tutaj oczywiście pewności, ale wydaje się, że mobilizacja Straży Granicznej i Policji w tym miejscu zablokowała plany czy pomysły na przeprowadzenie jakiejś prowokacji - powiedział szef rządu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: "Być może tragiczny w skutkach incydent" udaremniony przy granicy Fakty po Faktach

Premier zastrzegł, że nie chce więcej mówić na ten temat, a takie sprawy "otacza się dyskrecją z oczywistych względów"

- Nie wykluczam też, tak jak sugerują Rosjanie, że to mogło być nieporozumienie, że oni widząc, że my wzmacniamy ochronę granicy, mogli uznać, że to my stanowimy jakieś zagrożenie, co jest oczywiście absurdem. Na razie nie mam żadnego powodu sądzić, że ta sytuacja może się powtórzyć, mówię o najbliższych dniach – powiedział Tusk.