Nagłe rezygnacje z Rady Muzeum Auschwitz

Marek Lasota, dyrektor Muzeum AK i Krystyna Oleksy, była wicedyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau złożyli rezygnację z zasiadania w jego Radzie - napisała "Gazeta Wyborcza". "To zawsze było gremium zajmujące sprawami historycznymi, konserwatorskimi, a nie polityką" - oświadczył Lasota. Dwa dni wcześniej o swojej rezygnacji poinformował profesor Stanisław Krajewski. W liście do ministra kultury Piotra Glińskiego napisał, że "obok osób zajmujących się tematyką dotyczącą obozu znalazła się tam p. Beata Szydło", co, jak dodał, "rozumie jako upolitycznienie Rady".