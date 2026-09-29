Polska Ten znak trzeba znać. Wiesz, co oznacza? Oprac. Maciej Wacławik |

Władysław Kosiniak-Kamysz o obronie cywilnej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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- Do końca roku chcielibyśmy oznakować punkty schronienia międzynarodowym znakiem obrony cywilnej - zapowiedział wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Znak obrony cywilnej to niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle.

- Oznakowanie będzie wskazywało punkt schronienia, co oznacza, że osoby, które zarządzają obiektem, powinny udostępnić go w razie zagrożenia - powiedział Leśniakiewicz. Dodał, że w czasie pokoju odbywa się to na zasadzie solidarności społecznej, a nie obowiązku.

Jak znaleźć punkty schronienia

W aplikacji gdziesieukryc.pl zaznaczono w całym kraju ponad 86 tys. punktów schronienia na wypadek wystąpienia sytuacji nagłego zagrożenia, w tym zagrożenia pogodowego, ale również zagrożenia atakiem z powietrza. Aplikacja pokazuje m.in. przejścia podziemne, tunele, stacje metra czy garaże podziemne.

Większość obiektów oznaczono jako punkty o ograniczonej dostępności, z dostępem w ramach wzajemnej pomocy, co oznacza, że mogą być otwarte w określonych godzinach lub po kontakcie z zarządcą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zarządca nie ma jednak prawnego obowiązku udostępnienia obiektu.

Zapytany o tę kwestię wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz zauważył, że ustawa o ochronie ludności nie jest ustawą nakładającą rygory prawne na kogokolwiek. - Wychodziliśmy z założenia, że ma to być ustawa, która będzie kształtowała świadomość i odpowiedzialność naszych obywateli za siebie wzajemnie - powiedział.

Ekspert: brakuje sprecyzowania

Dr hab. Paweł Szmitkowski, profesor z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu w Siedlcach ocenił, że w aplikacji gdziesieukryc.pl brakuje sprecyzowania przede wszystkim tego, z jakim dokładnie rodzajem obiektu mamy do czynienia. Jego zdaniem dobrze by było uregulować także to, że w razie alertu zarządca obiektu byłby zobligowany do otwarcia części wspólnych obiektów, jak świetlice, wózkownie czy pralnie.

Przepis dotyczący oznakowania punktów schronienia znajduje się na końcowym etapie uzgodnień międzyresortowych.