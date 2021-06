"Ogromnie dumny" ojciec, małżeństwo z 59-letnim stażem, grafik, który spełnił marzenie. Stracili życie pod gruzami

Jedenaście osób nie żyje, 150 wciąż uznawanych jest za zaginione. To najnowszy bilans zawalenia się apartamentowca na Florydzie. Kim były osoby, które zginęły pod gruzami? Sylwetki kilku z nich przedstawiła agencja Reutera. To między innymi trener dziecięcej drużyny baseballa, "ogromnie dumny" ojciec dwóch córeczek, małżeństwo z 59-letnim stażem, niepełnosprawny 26-letni grafik, któremu udało się spełnić marzenie.

W Surfside na Florydzie trwa akcja ratunkowa po tym, jak w nocy z środy na czwartek zawaliła się część 12-piętrowego apartamentowca . W katastrofie zginęło co najmniej 11 osób, a 150 wciąż uznawanych jest za zaginione. Agencja Reutera przedstawiła we wtorek sylwetki dziewięciu ofiar śmiertelnych zawalenia.

Marcus Guara

Chęć do pomagania zaszczepił też w córkach. W zeszłym roku pisał o "ogromnej dumie", kiedy Lucia wyjęła ze skarbonki oszczędności i poprosiła go, by wysłał pieniądze do szpitala świętego Judy, zajmującego się leczeniem dzieci z nowotworami. - Oni potrzebują tego bardziej niż ja - powiedziała do ojca 11-latka.