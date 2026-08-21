PILNE Miał planować zamach na czołowych polityków. Prokurator krajowy o szczegółach Mikołaj Gątkiewicz |

Dariusz Korneluk o zatrzymaniu 23-latka podejrzanego o planowanie zamachu na polityków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

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Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali w piątek rano 23-latka, który miał planować "skoordynowany zamach na życie czołowych polskich polityków".

- W tej sprawie na ten moment możemy powiedzieć, że trwają czynności. Funkcjonariusze policji, przeglądając różne strony internetowe, natknęli się na wpisy sugerujące możliwość popełnienia przestępstw na szkodę polityków, przestępstw bardzo poważnych - powiedział prokurator krajowy Dariusz Korneluk w piątek w "Jeden na jeden" w TVN24.

Korneluk potwierdził, że zarzuty wobec mężczyzny obejmują "przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych i zarzut publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa". - Tak, jest taki kierunek śledztwa - powiedział.

Prokurator nie chciał jednak mówić o szczegółach. - Poczekajmy na oficjalne stanowisko prokuratury, która prowadzi to postępowanie - uprzedził.

Mężczyźnie grozi kara do 20 lat więzienia. Jak przekazał Korneluk, "zagrożenie karą pokazuje, z jakim typem czynu zabronionego mamy do czynienia".