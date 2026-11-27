Mateusz Morawiecki z Andrzejem Dudą. Wspólne zdjęcie i krótki komentarz
W piątek wieczorem Mateusz Morawiecki opublikował wpis na portalu X. "Porozmawialiśmy o polskich sprawach z Andrzejem Dudą" - napisał. Zamieścił też zdjęcie ze spotkania z byłym prezydentem. Jakie "polskie sprawy" były przedmiotem ich rozmowy? Tego nie wiadomo.
Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego powstał na skutek rozłamu w PiS. Morawiecki wraz z grupą kilkudziesięciu parlamentarzystów opuścili Prawo i Sprawiedliwość, zakładając nowe ugrupowanie.
Andrzej Duda był prezydentem popieranym przez PiS, jego kadencja przypadła między innymi na premierostwo Morawieckiego. Po dwóch kadencjach i zakończeniu prezydentury Duda nie angażuje się bezpośrednio w politykę. Od października 2025 roku jest członkiem rady nadzorczej w fintechu ZEN.COM, wokół którego pojawiły się kontrowersje.