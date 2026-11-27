Polska Mateusz Morawiecki z Andrzejem Dudą. Wspólne zdjęcie i krótki komentarz Filip Czerwiński |

Morawiecki nie przywitał się z Kaczyńskim na posiedzeniu RBN Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: x.com/MorawieckiM

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W piątek wieczorem Mateusz Morawiecki opublikował wpis na portalu X. "Porozmawialiśmy o polskich sprawach z Andrzejem Dudą" - napisał. Zamieścił też zdjęcie ze spotkania z byłym prezydentem. Jakie "polskie sprawy" były przedmiotem ich rozmowy? Tego nie wiadomo.

Porozmawialiśmy o polskich sprawach z @AndrzejDuda 🔜 pic.twitter.com/9WYkgllNzW — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) November 27, 2026 Rozwiń

Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego powstał na skutek rozłamu w PiS. Morawiecki wraz z grupą kilkudziesięciu parlamentarzystów opuścili Prawo i Sprawiedliwość, zakładając nowe ugrupowanie.

Andrzej Duda był prezydentem popieranym przez PiS, jego kadencja przypadła między innymi na premierostwo Morawieckiego. Po dwóch kadencjach i zakończeniu prezydentury Duda nie angażuje się bezpośrednio w politykę. Od października 2025 roku jest członkiem rady nadzorczej w fintechu ZEN.COM, wokół którego pojawiły się kontrowersje.