"Ty po prostu debilu". Marek Suski na komisji kultury

Ty po prostu debilu - zwrócił się do przewodniczącego sejmowej komisji kultury i środków przekazu Piotra Adamowicza poseł PiS Marek Suski na zakończenie środowych obrad. To nie pierwszy raz, kiedy odezwał się w taki sposób do posła KO.

Suski do Adamowicza: ty debilu

To kolejny raz, kiedy Suski w taki sposób zwraca się do przewodniczącego komisji kultury i środków przekazu. 11 października w trakcie wymiany zdań na posiedzeniu powiedział: - Właśnie wypowiadam sprzeciw, do cholery, co pan jest debilem?