Prokuratura otrzymała z sądu decyzję wraz z pisemnym uzasadnieniem w sprawie odmowy aresztowania Marcina Romanowskiego. Jak mówił rzecznik Prokuratury Krajowej, "jest to formalne postanowienie, bez żadnej oceny materiału dowodowego, wskazujące na to, że zachodzi przeszkoda procesowa w postaci immunitetu". Według nieoficjalnych informacji Macieja Dudy, dziennikarza "Superwizjera" i portalu tvn24.pl, prokuratura uważa, że sąd miał oprzeć się tylko na piśmie przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, które dostał od obrońcy Romanowskiego. Prokuratura ma czas do wtorku na podjęcie decyzji o tym, czy zostanie złożone zażalenie na decyzję sądu.

Prokuratura sformułowała wobec byłego wiceministra sprawiedliwości, polityka Suwerennej Polski Marcina Romanowskiego 11 zarzutów, w tym między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. W poniedziałek doszło do jego zatrzymania, we wtorek prokuratura złożyła do sądu wniosek o areszt. Do aresztu Romanowski jednak nie trafił. - Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o moje tymczasowe aresztowanie w związku z faktem, że jako członkowi Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy przysługuje mi immunitet - przekazał Romanowski.

Uzasadnienie wpłynęło do prokuratury

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował na czwartkowej konferencji prasowej, że w środę po południu prokuratura otrzymała z sądu decyzję wraz z pisemnym uzasadnieniem. Jak mówił, "jest to formalne postanowienie, bez żadnej oceny materiału dowodowego, wskazujące na to, że zachodzi przeszkoda procesowa w postaci immunitetu".

Jak wynika z nieoficjalnych informacji Macieja Dudy, dziennikarza "Superwizjera" i portalu tvn24.pl zdobytych w Prokuraturze Krajowej - sąd jako podstawę odmowy wniosku prokuratury o areszt dla Romanowskiego przyjął art. 17 par. 1 pkt 10 Kodeksu postępowania karnego, czyli uznał, że Romanowski ma immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Według źródeł dziennikarza, prokuratura uważa, że sąd nie rozpoznał merytorycznie wniosku, czyli nie rozpatrzył, nie przeanalizował dowodów, dla których śledczy wnioskowali o areszt Romanowskiego. Sąd miał oprzeć się tylko na piśmie przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, które dostał od obrońcy Romanowskiego.

Art. 17. [Negatywne przesłanki procesowe] § 1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy: 1) czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia; 2) czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa; 3) społeczna szkodliwość czynu jest znikoma; 4) ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze; 5) oskarżony zmarł; 6) nastąpiło przedawnienie karalności; 7) postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się; 8) sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych; 9) brak skargi uprawnionego oskarżyciela; 10) brak wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej, chyba że ustawa stanowi inaczej; 11) zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie.

Nowak mówił na konferencji prasowej, że prokuratura ma siedmiodniowy termin na złożenie zażalenia, który "biegnie od momentu ogłoszenia postanowienia". Sąd wydał postanowienie we wtorek, 16 lipca. Rzecznik dodał, że decyzja co do złożenia zażalenia zostanie podjęta najpóźniej do przyszłego wtorku.

Rzecznik poinformował, że prokuratura nie otrzymała jeszcze odpowiedzi na pismo prokuratora krajowego skierowane do przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z prośbą o wyrażenie stanowiska dotyczącego zakresu obowiązywania immunitetu Romanowskiego.

Nowak poinformował, że prokuratorzy mieli dzisiaj spotkanie między innymi z prokuratorem generalnym. - Prokuratorzy dokonują ponownej analizy przepisów. Dokonują oczywiście analizy postanowienia sądowego. Mamy nadzieję również, że otrzymamy stanowisko od przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, które również oczywiście weźmiemy pod uwagę - mówił.

Wcześniej o tym, że uzasadnienie sądu wpłynęło do prokuratury informowała TVN24, a także Wirtualna Polska.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar zapowiadał w środę, że "prokuratorzy przeanalizują argumentację przedstawioną przez sąd w uzasadnieniu do postanowienia, a następnie podejmą decyzję co do ewentualnego zaskarżenia tej decyzji".

Prokurator krajowy zwrócił się do przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

W środę Prokuratura Krajowa informowała, że prokurator krajowy Dariusz Korneluk zwrócił się do przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Theodorosa Rousopoulosa "o wyrażenie stanowiska w przedmiocie zakresu obowiązywania immunitetu ZPRE Marcina Romanowskiego, przedstawiając jednocześnie okoliczności niniejszej sprawy, w tym charakter zarzutów (czas popełnienia czynów, brak związku z wykonywaniem mandatu) oraz sytuację procesową (uchylenie immunitetu przez parlament krajowy)". "Uzyskane stanowisko zostanie wykorzystane również przez prokuratorów prowadzących postępowanie" - dodała w komunikacie.

"W przypadku ustalenia, że immunitet ZPRE znajduje zastosowanie w niniejszej sprawie, prokurator wystąpi z odpowiednim wnioskiem do Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy" - przekazała PK.

