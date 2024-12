Europejski Nakaz Aresztowania Marcina Romanowskiego

ENA i czerwona nota Interpolu

Śledczy zwrócili się też do krajowego biura Interpolu o wydanie czerwonej noty w sprawie byłego wiceministra sprawiedliwości. Rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak informował, że wniosek o wystawienie tzw. czerwonej noty Interpolu "znajduje się w centrali Interpolu". - Tutaj to się odbywa już bez naszego udziału, więc my o żadnym terminie nie jesteśmy informowani. Po prostu jesteśmy informowani o decyzji Interpolu, a takiej informacji jeszcze nie mamy. Doświadczenie jest takie, że to powinno trwać od kilku dni do kilku tygodni - tłumaczył rzecznik PK.