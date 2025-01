Marcin Kulasek – kim jest

W 2019 roku zdobył mandat posła RP. W Sejmie IX kadencji pełnił funkcję członka Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, członka Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wiceprzewodniczącego Komisji Obrony Narodowej oraz - co ważne w kontekście obejmowanej właśnie funkcji - przewodniczącego Podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego. W 2023 roku Kulasek z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję. W grudniu tego roku został mianowany Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Nieco ponad miesiąc później objął funkcje wiceprzewodniczącego i przedstawiciela Delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO . Podczas zorganizowanych na wiosnę wyborów do Parlamentu Europejskiego bez powodzenia ubiegał się o mandat europosła.

Marcin Kulasek o walce z otyłością

W jednej z archiwalnych rozmów z "Gazetą Olsztyńską" Kulasek przyznał, że "tendencję do tycia miał zawsze", ale tym co przyczyniło się do jego otyłości była polityka i związany z nią tryb życia. - Jak SLD było poza parlamentem, to razem z Włodzimierzem Czarzastym ruszyliśmy na objazd Polski, żeby zmotywować partię do walki o powrót na Wiejską. To były przejechane setki tysięcy kilometrów i jedzenie w fast-foodowych restauracjach. To wtedy zaczął mi aż tak rosnąć brzuch - wspomniał polityk.