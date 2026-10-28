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Wiceminister obrony zaprosiła Sławomira Mentzena na ćwiczenia. Teraz komentuje: jest tchórzem

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Sobkowiak-Czarnecka o Mentzenie: jest tchórzem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: x.com/magdasobkowiak
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Jeżeli ktoś nazywa naukę pierwszej pomocy cyrkiem, to znalazł się w jakiejś innej galaktyce - tak wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka odniosła się w "Faktach po Faktach" w TVN24 do komentarza Sławomira Mentzena.

Wiceminister obrony i pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zaprosiła Sławomira Mentzena na ćwiczenia obronne w ramach programu "wGotowości". Opublikowała nagranie z reakcją polityka. 

Jeden z liderów Konfederacji powiedział dziennikarzom, że "na pewno nie będzie robił z siebie cyrkowca i gdzieś tam i ku uciesze dziennikarzy jakichś fikołków". Sobkowiak-Czarnecka była pytana o te słowa Mentzena w "Faktach po Faktach" w TVN24.

- To jest po prostu skandal, dlatego że ćwiczenia "W gotowości" przygotowują Polaków na sytuację kryzysową. Te spotkania prowadzą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Ponad 20 tysięcy Polaków już uczyło się, jak spakować plecak ewakuacyjny, udzielać pierwszej pomocy, zachować higienę w cyberprzestrzeni. Jeżeli ktoś nazywa naukę pierwszej pomocy cyrkiem, to znalazł się w jakiejś innej galaktyce - mówiła. 

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Sobkowiak-Czarnecka o Mentzenie: jest tchórzem

- Jeżeli miał taką wiedzę (na czym polegają ćwiczenia - red.) i mówi na to cyrk, to jest jeszcze gorzej, niż mogło się wydawać. Poseł Sławomir Mentzen jest niezwykle odważny, kiedy siedzi zamknięty w swoim studiu i nagrywa różnego rodzaju filmiki. Kiedy jednak przychodzi do konfrontacji i rozmowy, patrząc sobie głęboko w oczy, jest po prostu tchórzem - komentowała dalej. 

- To całe naśmiewanie się z kobiet jest błyskawicznie weryfikowane, kiedy spotykamy się twarzą w twarz - dodała. 

O Mentzenie było ostatnio głośno w związku z jego drwiącymi wypowiedziami o policjantkach.

Wcześniej obraźliwie mówił też o szefie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generale Wiesławie Kukule. Z kolei inny poseł Konfederacji Konrad Berkowicz zwyzywał dziennikarkę TVP Info Justynę Dobrosz-Oracz, gdy pytała go o to, czy był w wojsku.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Sławomir MentzenMagdalena Sobkowiak-Czarnecka
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