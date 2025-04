Wąsik nie stawi się na posiedzeniu komisji. Pisze o "cyrku"

Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński nie stawili się przed komisją ds. afery Pegasusa. Mogą ponieść konsekwencje Źródło: Maciej Knapik/Fakty TVN

Europoseł PiS Maciej Wąsik przekazał, że ponownie nie stawi się na przesłuchaniu przed komisją śledczą do spraw Pegasusa. Były wiceszef resortu spraw wewnętrznych określił komisję, która wezwała go na wtorkowe posiedzenie, mianem "cyrku". Tego dnia komisja ma przesłuchać również Mariusz Kamińskiego, byłego szefa MSWiA.

Posiedzenie komisji ds. Pegasusa rozpoczęło się we wtorek o godzinie 10:30. Pierwszą z osób przesłuchiwanych jest prokurator Aleksandra Rozmierska. W tym dniu sejmowa komisja śledcza zaplanowała kolejne przesłuchanie Macieja Wąsika o godz. 15 podczas posiedzenia otwartego, a o godz. 18 - na posiedzeniu zamkniętym. Przesłuchany ma zostać też były szef MSWiA, europoseł PiS Mariusz Kamiński. Komisja śledcza wezwała polityków PiS po raz pierwszy 4 marca, ale obaj nie pojawili się na posiedzeniu.

Wąsik pisze o "cyrku"

We wtorek Wąsik przekazał na platformie X, że znów nie pojawi się na posiedzeniu komisji. "Mam na dziś kolejne zaproszenie na 'komisję śledczą'. Nic się nie zmieniło, dlatego przypominam mój wpis sprzed poprzedniego spotkania. Jest nadal aktualny. Jak będę chciał wystąpić w cyrku, to pojadę do Julinka" - oświadczył europoseł PiS.

Mam na dziś kolejne zaproszenie na "komisję śledczą". Nic się nie zmieniło, dlatego przypominam mój wpis sprzed poprzedniego spotkania. Jest nadal aktualny. Jak będę chciał wystąpić w cyrku, to pojadę do Julinka.

4 marca Wąsik zamieścił wpis na X: "'Komisja' ds. Pegazusa to prawdziwy cyrk. O 10.34 przegłosowali wniosek o ukaranie mnie za niestawiennictwo. Ale wezwali mnie dopiero na 14.00!!! Polityczna hucpa i prawne partactwo. Gang Olsena".

Dlaczego komisja chce przesłuchać Wąsika i Kamińskiego?

Za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy w latach 2015-2023 Kamiński był koordynatorem służb specjalnych, ponadto w rządzie Mateusza Morawieckiego od 2019 r. był również szefem MSWiA. Po powstaniu CBA latem 2006 r. został szefem Biura i funkcję tę pełnił do października 2009 r. Wąsik był zastępcą Kamińskiego w kierownictwie CBA, sekretarzem Kolegium ds. Służb Specjalnych w czasie gdy ich koordynatorem był Kamiński, a także wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji, gdy Kamiński kierował tym resortem. Obaj w 2024 r. uzyskali mandaty w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Komisja śledcza ds. Pegasusa bada legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 r. do listopada 2023 r. (w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy). Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz.

Pegasus to system, który został stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów.