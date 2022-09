Podnieśli kamienne bloki, żeby rozwikłać ich tajemnicę. Wciąż nie wiadomo, czy były częścią pomnika z 1925 roku

czytaj dalej

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 213 dni. Przedstawicielka prezydenta Ukrainy na Krymie Tamiła Taszewa podała, że Rosja chce zniszczyć Tatarów krymskich poprzez mobilizację na wojnę. Według niej to "pokazowa akcja ukarania" ich za to, że nie popierali okupantów. Dziennik "The National" napisał, że około 20 tysięcy rosyjskich żołnierzy na zachodnim brzegu Dniepru w okolicach Chersonia może zostać otoczonych i zniszczonych przez siły ukraińskie, jeżeli rosyjscy dowódcy nie zarządzą odwrotu. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.