Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Woda ze zdroju, szczury w piwnicy, ognisko pod drzwiami

|
Dramatyczna sytuacja mieszkańców lokali komunalnych w Łodzi
Życie bez toalety we własnym domu
Córka Joanny Pawelec, mieszkającej w kamienicy przy Pomorskiej w Łodzi, została zaatakowana przez jednego z wielu szczurów biegających po klatce. Jej sąsiad pokazuje nadpalone miejsce po ognisku, które ktoś z zewnątrz rozpalił na klatce. - Stan budynków jest tragiczny, ceny ciągle rosną, a sytuacja od lat tylko się pogarsza - słyszymy od przedstawicieli Łódzkiego Stowarzyszenia Lokatorów. 
Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Od kilku miesięcy w Łodzi organizowane są protesty osób mieszkających w lokalach komunalnych. 
  • - W ciągu pięciu lat stawki bazowe czynszu wzrosły o blisko połowę. Miasto podnosi czynsze, nie oferując nic w zamian. Z podwyżkami nie szły w parze wyższy standard mieszkań czy lepsze zarządzanie zasobem - mówi Jakub Kowalski, prezes Łódzkiego Stowarzyszenia Lokatorów. 
  • Według danych GUS z 2021 roku w województwie łódzkim trzy razy częściej niż w innych miejscach kraju zdarzają się lokale, gdzie nie ma łazienki. Wiele z nich to lokale należące do miasta. 
  • Miasto obiecuje, że sytuacja lokatorów będzie się poprawiać. Urzędnicy przekonują, że środki przeznaczone na realizację remontów znacząco wzrosły i będą rosły dalej. Jednocześnie urzędnicy przyznają, że z powodu "śmierci technologicznej" w mieście wyburzanych jest około 150 budynków. 
  • Dramatyczną sytuację miała poprawić rewitalizacja obszarowa. Niestety, mieszkańcy odnowionych kwartałów żalą się na to, że prace przeprowadzono niechlujnie, a do ich skrzynek napływają rachunki z horrendalnymi niedopłatami. Miasto przyznaje, że ma problem z określeniem wysokości opłat.

Kamienica przy Pomorskiej 43 ustawiona jest szczytem do ulicy. Za nieco zardzewiałą bramą jest sporo przestrzeni i kilka drzew. Latem dają sporo cienia. - Ci, co kupili sobie mieszkania w nowym bloku po sąsiedzku, mogą o takim skwerku tylko pomarzyć - mówi pan Kazimierz, który mieszka tu od dwóch dekad. Po chwili markotnieje. - Oni nam zazdroszczą drzew, a my im domofonu. No i tego, że u nich nie wstyd przechodzić przez klatkę - opowiada.

Przed drzwiami wejściowymi domofon co prawda jest, ale od dawna nie działa. - My, lokatorzy, się na niego składaliśmy. No, ale ktoś go później rozwalił, podobnie jak drewniane drzwi, które ktoś kopnął i wyłamał do środka - dodaje żona pana Kazimierza.

Stare drzwi zostały zastąpione przez inne, masywniejsze. Tyle że są one cały czas otwarte. - Pijaczki tu się do nas schodzą i nocują. Jeden rozpalił kiedyś ognisko pod drzwiami sąsiadki z dołu. Jakby się na czas nie zorientowała, to nikt by nie miał drogi ucieczki - dodaje Kazimierz.

Nie do śmiechu

Para rozmawia ze mną na progu swojego domu. Klatka jest popękana i dwukolorowa - górna część bladożółta, dolna w kolorze zaschniętego betonu. Obie strony pokryte są plamami. - Ta klatka jest dowodem na to, jak zarządzane są miejskie budynki. Paręnaście razy prosiliśmy o pomalowanie klatki, efekt taki sam jak w przypadku kilkunastu prób o naprawę domofonu. W końcu stwierdziliśmy, że sami to pomalujemy, ale miasto się nie zgodziło. Usłyszeliśmy, że nie mamy do tego uprawnień - śmieje się żona pana Kazimierza.

Mieszkającej piętro wyżej Joannie nie jest do śmiechu. - Zejście do piwnicy przypomina safari, tylko zamiast lwów są szczury. Niby pułapki z trutką są porozkładane, ale nic to nie daje - opowiada. Wcześniej, jak mówi, gryzonie starały się ukrywać, słychać było tylko charakterystyczne popiskiwania. Teraz - kiedy ich liczba się zwiększyła - potrafią konfrontować się z ludźmi.

- Ostatnio córka chciała coś wyciągnąć z piwnicy i szczur pobiegł w jej stronę. Sytuacja stała się na tyle poważna, że nagranie ich nie jest żadnym wyczynem - opowiada i pokazuje film zarejestrowany telefonem komórkowym. W kadrze widać szczura wspinającego się po ścianie. Kiedy zwierzę dostrzega człowieka, zaczyna biec w jego stronę. Nagranie urywa się, kiedy autorka krzyczy z przerażenia. 

Klatka kluczowa-108440
Nagranie szczurów w kamienicy przy Pomorskiej nie jest dużym wyzwaniem
Źródło: archiwum prywatne

Nie do życia

Raptem kilkadziesiąt metrów dalej od kamienicy, w której szaleją szczury, jest inna kamienica z lokalami komunalnymi. W środku spotykamy Łukasza, który co prawda nie narzeka na gryzonie czające się w piwnicy i na klatce, ale nie ma własnej toalety. 

Bartosz Żurawicz
Bartosz Żurawicz
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Możliwa gołoledź
Jak jeździć po śliskiej nawierzchni. "Po pierwsze maksymalna koncentracja"
METEO
imageTitle
Czołowy tenisista rezygnuje z Australian Open. "To nie byłoby mądre"
EUROSPORT
prad shutterstock_2646359747
Ryzyko, które nie zniknie. "Europa jest na rozdrożu"
BIZNES
Kijów, Ukraina (27.12.2025)
Rośnie liczba rannych w zmasowanym ataku Rosji. 300 tysięcy domów bez prądu
Świat
Śmiertelne potrącenie rowerzysty w Gdyni
Dwa śmiertelne wypadki na Pomorzu. Nie żyją rowerzysta i pieszy
Trójmiasto
W Wielkopolsce zawyją syreny alarmowe (zdj. ilustracyjne)
Zawyją syreny. Alert RCB w Wielkopolsce
Poznań
pap_20231214_107
Ciało 18-latka znalezione przed dyskoteką. Dwie osoby zatrzymane
Białystok
imageTitle
Legendarny start Stocha. "Jak teraz mogę się porównywać do Kamila?"
EUROSPORT
Ślisko na chodnikach w Warszawie
"Jedno wielkie lodowisko". Ślisko na chodnikach
WARSZAWA
Śnieg w Nowym Jorku
Śnieżyce w Nowym Jorku. Wprowadzono stan wyjątkowy
METEO
Akcja na Motławie
Powiedział, że w rzece zostali jego koledzy. A byli w hotelu
Trójmiasto
25 min
pc
Amerykańska "recepta na rozpad UE"
Horyzont
shutterstock_2502496967
Licencja i kluczowi pracownicy. Nowa umowa technologicznego giganta
BIZNES
imageTitle
Turniej Czterech Skoczni od niedzieli w TVN, Eurosporcie 1, HBO Max i Playerze
EUROSPORT
Opady marznące, oblodzenie, ślisko
IMGW ostrzega przed ślizgawicami. Mapy zagrożeń
METEO
Akcja strażaków przy Bakalarskiej
W nocy spaliły się kontenery
WARSZAWA
imageTitle
Haaland stanął na wadze po świętach. Trener nie krył dumy
EUROSPORT
Sporna granica pomiędzy Kambodżą a Tajlandią
Spór na tej granicy trwa od ponad 100 lat. Jest porozumienie
Świat
ulica ludzie slonce pasy shutterstock_565189495
"Te osoby wyszły rano do pracy i już nigdy z niej nie wróciły". Alarmujące dane
BIZNES
Zełenski i Trump w Białym Domu
Komunikat Białego Domu o spotkaniu Trump - Zełenski. Jest miejsce i data
Świat
imageTitle
Trwa świetna seria Bulls. Zaskakująca porażka lidera
EUROSPORT
Polskie myśliwce
Polska poderwała myśliwce. Dwa lotniska były zamknięte
Polska
Radzimir Dębski podczas koncertu inaugurującego polską prezydencję przy Radzie Unii Europejskiej
Polak u boku Snoop Dogga. "Zrobiliśmy historię"
Kultura i styl
Zamach w izraelskim mieście Bet Szean. Nie żyją dwie osoby
Atak w Izraelu. Dwie osoby nie żyją
Świat
Karambol w Minakami
Zderzenie 57 aut na autostradzie Kan-etsu. Niektóre stanęły w ogniu
METEO
Arsenij Konowałow
Zatrzymanie byłego rosyjskiego dyplomaty. "Czy pan wie, co się stało?"
Świat
Samolot linii Lufthansa (zdjęcie ilustracyjne)
Awaryjne lądowanie z powodu śmierci pasażera
Świat
imageTitle
Niespodziewana przegrana Świątek. Rozbiła ją 57. rakieta WTA
EUROSPORT
28 min
pc
"To jest na granicy zbrodni". Rodzicu, na to w sieci może trafić twoje dziecko
Czarno na białym
Paryskie metro (zdjęcie ilustracyjne)
Atak nożownika w paryskim metrze. Trzy kobiety ranne
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica