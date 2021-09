W Sejmie informacja rządu o Krajowym Planie Odbudowy

Posłanka Leszczyna: Premier mówił, że KE powinna zajrzeć do własnego regulaminu dotyczącego, KPO. To kłamstwo. Premier musi wiedzieć, że KE nie ma żadnego regulaminu dotyczącego KPO. Jeśli Komisja nie dojdzie do porozumienia z rządem to powinna zakończyć ocenę w rozsądnym terminie.