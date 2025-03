Będzie wniosek o ukaranie byłego szefa CBA

Ernest Bejda znowu nie stawił się przed komisją ds. Pegasusa (wideo z 13 stycznia) Źródło: TVN24

Ernest Bejda, były szef CBA, po raz kolejny nie stawił się przed komisją śledczą do spraw Pegasusa. W związku z tym komisja podjęła decyzję, że zwróci się do Sądu Okręgowego w Warszawie o jego ukaranie za niestawiennictwo oraz o doprowadzenie go na posiedzenie.

W poniedziałek komisja śledcza do spraw Pegasusa planowała przesłuchać po byłego szefa CBA. Bejda jednak po raz czwarty nie stawił się przed komisją. Jak poinformowała szefowa komisji Magdalena Sroka (PSL-TD), do sekretariatu wpłynęło usprawiedliwienie, w którym świadek powołał się na decyzję kwestionowanego w obecnym kształcie Trybunału Konstytucyjnego z września ubiegłego roku, że zakres działania komisji śledczej do spraw Pegasusa jest niezgodny z konstytucją.

Kolejna nieobecność byłego szefa CBA

W związku z kolejną nieobecnością byłego szefa CBA komisja podjęła decyzję o zwróceniu się do Sądu Okręgowego w Warszawie o zastosowanie kary porządkowej w postaci przymusowego doprowadzenia na przesłuchanie byłego szefa CBA. Komisja postanowiła też zwrócić się do Sądu Okręgowego w Zamościu o ukaranie Bejdy grzywną w wysokości trzech tysięcy złotych za niestawiennictwo bez usprawiedliwienia na poniedziałkowym posiedzeniu komisji.

Komisja już raz zwróciła się do sądu o przymusowe doprowadzenie Bejdy na przesłuchanie, które miało się odbyć 4 marca. Sąd nie uwzględnił jednak wniosku. Jak poinformował wtedy były szef CBA, komisja wskazała termin przesłuchania świadka na rok 2024, a nie 2025. "W tym stanie rzeczy Sąd uznał, że jako świadek nie ponoszę winy za niestawiennictwo na posiedzenie komisji" - napisał Bejda.

Komisja śledcza do spraw Pegasusa bada legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania między innymi przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 roku do listopada 2023 roku Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz.