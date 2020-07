Sejm powołał trzech członków komisji do spraw pedofilii

Sejm zwykłą większością głosów powołał do komisji również dwóch członków zgłoszonych przez klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Pierwsza wybrana to Hanna Elżanowska - psycholog, psychoterapeutka, seksuolog, wieloletni pracownik Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiej Jana Pawła II. Obecnie współpracuje z wieloma uczelniami i szkołami wyższymi, w których naucza psychologii. Jest biegłym sądowym w sprawach z udziałem dzieci i młodzieży, specjalistą z zakresu pomocy dzieciom wykorzystywanym seksualnie i członkiem zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Trzeci powołany członek to radca prawny Andrzej Nowarski. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia LL.M. (Master of Laws) na uniwersytecie Queen Mary University of London. Pełnił funkcje nadzorcze w organach nadzoru spółek kapitałowych. Obecnie świadczy usługi doradztwa prawnego w ramach indywidualnej praktyki radcowskiej. W lutym 2020 roku został Pełnomocnikiem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw uprawnień artysty zawodowego.